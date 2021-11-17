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Ağlamaklı şekilde kendisinin de istismara uğradığını açıkladı

Genç popçu Aleyna Tilki, Elmalı Davası’nda 3 beraat kararı verilmesinin ardından sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Cinsel istismarda bulunan kişilere gerekli cezaların verilmesi gerektiğini dile getiren Tilki, gözleri dolarak kendisinin de taciz mağduru olduğunu söyledi.

17 Kasım 2021 Çarşamba 09:26
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Ağlamaklı şekilde kendisinin de istismara uğradığını açıkladı
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Antalya'nın Finike ilçesinde, kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'ye (10) cinsel istismarda bulundukları suçlamasıyla yargılanan anne Merve A., üvey baba Rahmi A. ile çocukların dayısı S.C.G. (15), beraat etti.

Çıkan kararın ardından sosyal medya hesabında bir açıklamada bulunan Aleyna Tilki, bir video yayınlayarak karara tepki gösterdi.

Instagram'ın hikaye kısmında bir video açıklama yayınlayan Aleyna Tilki, gözleri dolarak şunları söyledi:

"Bu çocuk tacizi, sübyancılık gibi ağır olaylar yaşayan bu çocuklar, eğer karşılığında o kişi bir ceza almazsa hakkaniyeti ve adaleti tanıyamaz. Adaleti bulamazlarsa kendi celladına dönüşebilirler. Bunu kendi sevgilisine, arkadaşına, çevresine yapabilir. Kötü bir insana dönüşebilir. Bu cinsel istismarda bulunan insanları serbest bırakarak kısır bir döngüyü harekete geçiriyorsunuz"

Kendisinin de mağdur uğradığını dile getiren genç popçu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Zamanında haksızlığa uğramış bir kız çocuğu olarak, şu çocukların (Elmalı) davasındaki adam ceza almazsa, ben bir gün onlardan birini bulacağım"

Anahtar Kelimeler:
Aleyna TilkiElmalı Davası
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