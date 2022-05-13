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Ahmet Çakar'ın sözlerine Burcu Biricik'ten tepki!

MHP eski milletvekili Ahmet Çakar Melis Sezen'in dekoltesine takınca sosyal medya ayağa kalktı. Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik de Çakar'a sert tepki gösterdi. Burcu Biricik açıklamasında "Biz size altınızda donunuz var mı diye soruyor muyuz?" dedi.

13 Mayıs 2022 Cuma 08:27
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Ahmet Çakar'ın sözlerine Burcu Biricik'ten tepki!

MHP eski milletvekili Ahmet Çakar Melis Sezen'in dekolteli elbisesiyle ilgili yaptığı yorumla şoke etti. Çakar konuşmasında "Geçen gün onları bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok, göğüs dekoltesi göbeğe kadar inmiş" deyince büyük tepki aldı.

Ünlü isimler de Ahmet Çakar'a sert çıktı. Hazal Kaya'dan sonra Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik de eski vekile olay bir yanıt verdi.

"KOMİK OLMAYIN"

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik yaptığı paylaşımda "Beyefendiler biz size soruyor muyuz altınızda donunuz var mı diye? Sormuyoruz çünkü bizi ilgilendirmez. Sormuyoruz çünkü üzerimize vazife değil! Üzerinize vazife olmayan şeylerden rica ediyorum uzak durun artık! Sanıyor musunuz ki siz böyle konuşunca biz sizin uygun gördüğünüz şekilde giyineceğiz. Yapmayın komik olmayın!" dedi.

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