Ahmet Kural'a 5 yıla kadar hapis istemi

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle üç suçtan toplam 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Ahmet Kural hakkındaki kararın İstinaf Mahkemesi'nce bozulmasının ardından yeniden yapılan yargılamasında savcı mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, Ahmet Kural'ın "Hakaret", "Basit yaralama", "Tehdit" suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapsi talep edildi. Duruşma, Ahmet Kural'ın avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapmaları için 2 Temmuz'a ertelendi. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Ahmet Kural ve Sıla Gençoğlu katılmazken, avukatları duruşmada hazır bulundu.



TANIK DİNLENDİ



Duruşmada tanık olarak dinlenen Ezgi Sude Tala, "Sabah saat 4-5 gibiydi. Bağırma sesleri duyduk. Hakaret ve küfürler duyduk. Sesler kesilince biz birşey yapmadık, ben açıkçası korktum. Sonra olaylar ortaya çıkınca biz kendilerine ulaştık" dedi.

Hakimin, "Tam olarak ne duydunuz?" diye sorması üzerine tanık Tala, "O..u ve seni öldürürüm diyordu. Sıla Hanım'ın 'Ahmet yapma ne olur' dediğini duydum" ifadelerini kullandı.



"NET DUYDUM"



Sanık avukatının, tanığa sesleri net duyup duymadığını sorması üzerine tanık Tala, "Seni öldürürüm. Ahmet lütfen yapma' dediğini duydum. Cam açıktı ve oturuyorduk. Net şekilde duydum. Vurma sesi de duydum" dedi.





SAVCI MÜTALAASINI VERDİ



Tanık ifadesinin ardından duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Ahmet Kural ile katılan Sıla Gençoğlu arasında olay tarihinde tartışma yaşandığını, tartışmanın kavgaya dönüştüğünü, sanığın katılanı yaraladığı, kavga esnasında "Seni öldürürüm, git buradan" dediği, hakaret ve küfürler ettiğini belirtti.

Sanığın aramızda itişme oldu diyerek dolaylı olarak ikrarda bulunduğunu da belirten savcı, tanık Hatice Zeynep Tunç'un arkadaşına 'Ahmet Kural'ın evinde bir kızı dövdüğü' yönündeki mesajı ve tüm dosya içeriğinden sanığın "Basit yaralama", "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.



SILA'NIN AVUKATI: MÜTALAAYA KATILIYORUZ



Sıla'nın avukatı Rezan Epozdemir, "İstinafın bozma kararı bir hukuk garabetidir. Gece saat 04.45'te aynı hava koşullarında keşif yapılması mümkün değildir. Tanık Hatice Zeynep Tunç'un mesajında hem tehdidi, hem hakareti duyduğunu söylemiştir" diyerek savcının mütalaasına katıldıklarını belirtti.



KURAL'IN AVUKATI: TANIKLARIN DİNLENMESİ TAMAMLANMADI, MÜTALAAYI KABUL ETMİYORUZ



Ahmet Kural'ın avukatı Sibel Aydın ise "Bozma kararı hukuk ve yasaya uygundur. Zaten sanığa savunma hakkı soruşturma ve kovuşturma aşamasında kullandırılmamıştır. Biz defalarca keşif yapılmasını talep ettik. Tanıkların dinlenmesi tamamlanmamıştır. Mütalaayı kabul etmiyoruz" dedi.



KURAL'IN AVUKATLARINA SAVUNMA İÇİN SÜRE VERİLDİ



Mahkeme, dinlenmeyen tanık Çağla Yılmaz'ın zorla getirilmesine, keşif hususunun ise tanık dinlendikten sonra değerlendirilmesine hükmetti. Sanık Ahmet Kural'ın avukatlarına mütalaaya karşı savunma yapmaları için iki hafta süre verildi. Duruşma 2 Temmuz'a ertelendi.



DAVANIN GEÇMİŞİ



Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun 29 Ekim 2018'de o dönem sevgilisi olan oyuncu Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığı iddiasıyla görülen dava, 22 Nisan 2019'da karara bağlanmıştı. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi Ahmet Kural'ı, "Tehdit" suçundan 7 ay 15 gün hapis, "Basit yaralama" suçundan 5 ay hapis, "Hakaret" suçundan ise 4 ay 5 gün hapis cezası olmak üzere toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırmıştı. Verilen hapis cezaları da ertelenmişti. Ahmet Kural'ın avukatları karar üzerine istinafa başvurmuştu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesi başvuruyu kabul ederek Ahmet Kural hakkındaki kararı, olayda basit yargılama usulünün uygulanmamasını, tanıkların dinlenmesi ve keşif yapılması gerekçeleriyle bozmuştu.

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