Ajda Pekkan güzelliğinin sırrını açıkladı

76 yaşındaki ünlü sanatçı Ajda Pekkan geçtiğimiz gün Antalya'da unutulmaz bir konser verdi. Konserde güzellik sırrını açıklayan Pekkan, "Her yaşın bir güzelliği var, hemen estetiğe bağlıyorlar. Bizimki genetik, şükür" ifadelerini kullandı.

Sahnelerin usta isimlerinden olan ve genç popçulara taş çıkartan ünlü sanatçı Ajda Pekkan güzellik sırrını açıkladı.

76 yaşındaki ünlü şarkı son konserinde güzellik sırrını dinleyicileri ile paylaştı.

"BİZİMKİ GENETİK, ŞÜKÜR"

Ajda Pekkan: "Her yaşın ayrı bir güzelliği var. Birazcık uzadı mı güzellik hemen estetiğe bağlıyorlar. Bizimki genetik, çok şükür" dedi.