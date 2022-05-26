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Aldığı tuhaf istekleri itiraf etti!

Eski yetişkin film yıldızı Nikki Delano, sosyal medyada popüler olmasından sonra aldığı en tuhaf istekleri anlattı. Çocukluk dönemlerinde FBI için çalışmak istediğini dile getiren Delano, takipçilerinin kendisine yönelttiği tuhaf isteklere her geçen gün daha fazla şaşırdığını söyledi.

26 Mayıs 2022 Perşembe 15:07
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Aldığı tuhaf istekleri itiraf etti!

Üniversiteden mezun olduktan sonra FBI için gizli görevde çalışmayı ve insan kaçakçılığı çetelerini çökertmeyi hayal ettiğini dile getiren Delona, kariyerinde radikal bir karar vererek yetişkin film yıldızı olmayı seçmişti. 11 yıl boyunca yetişkin filmlerinde rol aldıktan sonra sosyal medyada popüler olan Delano, konuk olduğu bir podcastte hayatını değiştiren kariyeri ve hayranlarından gelen tuhaf istekleri anlattı.

ÖNCE ÜNİVERSİTE EĞİTİMİNİ ANLATTI

Üniversitede adli psikoloji lisans eğitimi ile bağımlılık çalışmaları ve kriminoloji çift yandal yaptığından söz eden Delano, “Bu yüzden sektöre girmeden önce hayalimdeki iş FBI'dı ve FBI, US Marshals ya da NYPD'de çalışmak istiyordum. Özellikle gizli görevlerde çalışmak için heyecanlanıyordum. Kadınların insan ticareti mağduru olmasını engellemeye yardımcı olmak istiyordum” dedi.

Yetişkin film sektörüne girdikten sonra bir anda yüksek ücretler kazandığını ve sosyal medyada ünlendiğini dile getiren Delona, “Sosyal medya hesabımı kullanarak kendi sektörümü yaratmak istedim. Başkası için çalışmak yerine kendi işimin patronu olmak daha cazip geldi. Bir sosyal medya takipçim dinozor kostümü giyerek fotoğraflarımı paylaşmamı istedi. Bu ilginç isteğine karşılık bana yüklü bir ödeme yaptı” diye konuştu.

Son Güncelleme: 26.05.2022 15:12
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