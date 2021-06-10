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Aleyna Tilki, hayalindeki sevgiliyi anlattı: Efendi, ağır, keko ve biraz maço olsun

Şarkıcı Aleyna Tilki, hayalindeki sevgiliyi "Efendi, ağır, keko ve biraz maço olsun. İşime ve iş saatlerime karışmasın. Çok zor değil, özünde kekoluk olacak ama öyle hissettirmemek için elinden geleni yapacak" sözleriyle anlattı.

10 Haziran 2021 Perşembe 13:30
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Aleyna Tilki, hayalindeki sevgiliyi anlattı: Efendi, ağır, keko ve biraz maço olsun

Şarkıcı Aleyna Tilki, İbrahim Selim'in YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu.

Kendisine dair merak edilenlerle ilgili konuşan Tilki, "Sence ideal bir buluşma nasıl olmalı?" sorusuna "Önceden beni tanıyor olması lazım. Bana ismini gizleyerek ayıcıklar, çiçekler yollaması lazım. Evimi öğrenemez de kulisime, işe gittiği yerlere çiçekler özellikle ayıcıklar, oyuncaklar gönderecek" yanıtını verdi. Tilki, şöyle devam etti:

"Ben de 'Bu kim' diye merak edeceğim. Ama vizyonlu ayıcıklar istiyorum, vizyonsuz ayıcıklar istemiyorum. Sonra bir gün artık kim olduğu çıkacak ortaya. Hemen numaramı alacak ama bilmiyorum nasıl alacak. Ardından bir yer ayarlayacak ama tek buluşmak istemem hemen baş başa kalamam. Arkadaş ortamında buluşmalı. Gelirken bir şey getirmesin ancak sonrasında 'Görüşmemiz çok güzeldi' diye ayıcık yollasın."

'Özünde kekoluk olacak ama öyle hissettirmemek için elinden geleni yapacak'

Aleyna Tilki, buluşacağı kişinin karakterinin ise şöyle olması gerektiğini anlattı: "Efendi, ağır, keko ve biraz maço olsun. İşime ve iş saatlerime karışmasın. Çok zor değil, özünde kekoluk olacak ama öyle hissettirmemek için elinden geleni yapacak."

Tilki, "Hangi davranış seni o kişiden soğutur?" sorusu üzerine de "Olduğu gibi gözükmemesi ve boş konuşması, konuşmamayı bilmemesi… Ben çünkü dolu sohbet etmeyi severim. Hangi konu olursa olsun konuştuğumuz konuda bilgili olsun, o konuyu içselleştirsin isterim. Yarattığı kişiden konuşmasın, kalbinden konuşsun isterim. Böyle olmadığı zaman kaçarak uzaklaşıyorum. Bu durumla çok karşılaşıyorum, çok aptal insan var" ifadesini kullandı.

Son Güncelleme: 10.06.2021 16:52
Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki
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