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Aleyna Tilki isyan etti: Bu gizli sübyancılar...

Türkiye'yi terk edip bir süreliğine İngiltere'ye giden şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından isyan etti. Instagram'da 2 milyon 700 bin takipçisi bulunan Aleyna Tilki, tacizcilere ateş püskürdü.

04 Kasım 2021 Perşembe 11:43
53 Okunma
Aleyna Tilki isyan etti: Bu gizli sübyancılar...
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Paylaşımları ve yorumlarıyla sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki bir süreliğine Türkiye'yi terk etmişti. Tilki, yeni projeleri için geçtiğimiz ay bir süreliğine İngiltere'ye gitmişti.

Londra'da bulunan 21 yaşındaki şarkıcı, yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Aleyna Tilki sosyal medyada tacizcilere ateş püşkürdü.

Popçu, “Bu gizli sübyancılar, bir taciz olayı duyduğunda nasıl da duyarlı kesiliyorlar. Ben sonunda birini döveceğim. Sonra terbiyesiz ben olacağım. Arkadaşlar ünlü olduğum için küfür etmem yasak. Arada benim yerime küfür eder misiniz?" dedi.

Aleyna Tilki, müzik kariyerinde düşüşe geçtiği iddialarına sosyal medya hesabından “İki yıldır zor bir dönem geçiriyordum. O yüzden pek bir şey üretmedim, ürettiysem de zorlanarak ürettim. Aleyna geri dönecek, söz" diyerek yanıt vermişti.
 

Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki
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