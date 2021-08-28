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Aleyna Tilki kurnaz çıktı! Ünlü popçu bakın ne yaptı?

Sosyal medyada popülaritesini artırmak isteyen Aleyna Tilki, dijital ekip kurdu. Tilki, sahte fan sayfalarıyla kendisine beğeni ve yorum yağdırdı.

28 Ağustos 2021 Cumartesi 15:43
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Aleyna Tilki kurnaz çıktı! Ünlü popçu bakın ne yaptı?

Instagram'da 2,7 milyon takipçisi olan Aleyna Tilki'nin yeni şarkısını tanıttığı fotoğrafı bile 20 günde 46 bin beğeni de kalınca genç popçu, harekete geçti.

Dijital ordu kurmak için kolları sıvayan Aleyna Tilki, sosyal medyada kendisi adına birçok fan sayfası açtırdı. Bu hesaplar sayesinde fotoğraflarına yorumlar yaptırarak Instagram'da keşfet kısmına düşmesini amaçlayan Tilki'nin taktiği ortaya çıktı.

Aleyna'nın fotoğraflarına fazla yorum gelmeyince sahte hesaplardan arka arkaya emojili yorumlar yapıldı. Bir hesaptan bir fotoğrafa onlarca yorum yapılması dikkat çekti. Sosyal medyada kendisini popüler göstermek isteyen 21 yaşındaki şarkıcı "Aleyna tam 'tilki'" dedirtti!

Son Güncelleme: 28.08.2021 16:03
Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki
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