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Aleyna Tilki'nin üzerindeki kıyafetler tam 45 bin TL

İngiltere ve Amerika'da evi olduğunu söyleyen Aleyna Tilki'nin üzerindeki marka kıyafetlerin toplamının 45 bin 200 TL olduğu öğrenildi.

05 Mart 2021 Cuma 10:50
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Aleyna Tilki'nin üzerindeki kıyafetler tam 45 bin TL

Geçtiğimiz hafta Dua Lipa ile Diplo imzalı İngilizce şarkısı 'Retrograde' ile dünyaya açılın Aleyna Tilki, önceki gün Bebek Otel'den çıkarken objektiflere takıldı.

Kısa sürede YouTube'da 7 milyon izlenmeyi geçen şarkısıyla ilgili konuşan Tilki, "İngiltere'den Hindistan'a kadar çok güzel yorumlar alıyorum. Bu bizim için büyük bir gururdur, Türkiye'de de" dedi.

İngiltere ve Amerika'da evi olduğunu söyleyen 20 yaşındaki şarkıcı, "Bu topraklarda büyümüş olmam benim için dezavantaj değil, avantaj" ifadelerini kullandı.

Yurt dışındaki starlarla düet yapacağını anlatan Tilki'nin; Yves Marka montunun 11,450 TL, Valentino çizmesinin 13.750 TL, Miu Miu çantasının ise 20 bin TL olduğu öğrenildi.

"KONYA'DA DOĞMAK ÇOK ŞEY KATTI"

Her fırsatta dünya starı olacağını dile getiren genç popçu, NR1 Türk FM'e konuşmuş, kendisini dünya starlarından ayıran şeyin Konya’da doğması olduğunu söylemişti.

"Amerika'da doğmuş olsaydın her şey daha farklı olur muydu?" sorusuna Tilki, "Daha kötü olurdu. Amerika’da doğup, büyüseydim oradaki starlardan bir farkım kalmazdı. Konya’da doğmak, Anadolu’nun enerjisini taşımak, bana çok şey kattı. Benim dünya starı olabilecek olmamın başlıca nedeni kendine has bir tip olmam. Yurt dışındaki insanlar da bu konuya çok ilgi gösteriyor. Beni dünya starlarından ayıran şey; bence Konya'da doğmuş olmamdır. Başlangıcım yurt dışında olsaydı bu kadar özel bir sanatçı olamazdım" yanıtını vermişti.

"BELKİ CANLARI SIKILIYORDUR" 

Kıskanıldığı için eleştirildiğini savunan Aleyna Tilki, "Ben dünyayı gezerken insanlar evinde oturuyor. Bilmiyorum, belki canları sıkılıyordur. Yaptığım her işi, söylediğim her işi kalbimden geldiği için yapıyorum. Samimiyetime güvendiğim için eleştirilerin kıskançlıktan başka bir şey olamadığını düşünüyorum" açıklamasını yapmıştı.

Başarılı şarkıcı, "Harika tepkiler alıyorum. Özellikle Latin Amerika, Hindistan ve Kuzey Avrupa’dan çok güzel tepkiler alıyorum. Bunların dışında Türkler zaten beni çok güzel destekliyor. Bu desteğe ihtiyacım vardı. Sağ olsunlar bana bu desteği verdiler" demişti.

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