Alkollü içkileri haram kılan dîni ahkâmı iptal ettim

Yeniden Refah Partisi eski İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı, 2000’lerin başında kendisini “Mesih” olarak ilan etmişti.

Bir süredir dini kurallarla ilgili paylaşımlar yapan ve yasakları kaldırdığını söyleyen Mezarcı bu kez de alkolü haram olmaktan çıkardığını söyledi.

Hasan Mezarcı, “Bazıları ısrarla alkollü içkileri soruyor! Alkollü içkileri haram kılan dîni ahkâmı iptal ettiğimi, dînî açıdan sakıncası olmadığını açıklamıştım! Alkollü içkilerin bağımlılık yaptığını, sağlığa zarar vediğini, aklı giderdiğini biliyorsunuz! Kararı siz verin, ölçüyü kaçırmayın!” ifadelerini kullandı.