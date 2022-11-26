Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Çalınan 1 kilo altın halen kayıp
Çalınan 1 kilo altın halen...
Elif Lort cinayeti: İşte mahkemeden detaylar
Elif Lort cinayeti: İşte mahkemeden...
Marketleri soyup soğana çevirdiler!
Marketleri soyup soğana çevirdiler!
Otobüs şoföründen çocuğa cinsel saldırı
Otobüs şoföründen çocuğa cinsel saldırı
Vural Bozlar hakkında karar açıklandı!
Vural Bozlar hakkında karar açıklandı!
banner107

Armağan Çağlayan gözyaşlarını tutamadı!

Geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı, Armağan Çağlayan'a konuk oldu. Geçtiğimiz günlerde akciğer kanseri olduğunu açıklayan Çağlayan, "Billur Hanım'ın vefat ettiği gün benim ciğerimde bir kitle bulundu." diyerek Buğra Bahadırlı ile dertleşti. Bahadırlı'nın moral verdiği Çağlayan, "Acı çekmek istemiyorum" dedi.

26 Kasım 2022 Cumartesi 12:41
222 Okunma
Armağan Çağlayan gözyaşlarını tutamadı!



Geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı, Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalına konuk oldu. Geçtiğimiz günlerde akciğer kanseri olduğunu açıklayan Çağlayan, Bahadırlı ile konuşurken duygusal anlar yaşadı.

"VEFAT ETTİĞİ GÜN CİĞERİMDE KİTLE BULUNDU"

"Billur Hanım'ın vefat ettiği gün benim ciğerimde bir kitle bulundu. Vefat haberini okuduğumda, sanki bende o gün birşey bulunmamış gibi hissettim. Çok acayip bir duygu." dedi.

"TEK BİR ŞEYDEN KORKUYORUM"

Gözleri dolan ve konuşmakta güçlük çeken Armağan Çağlayan sözlerine şöyle devam etti: "Ben de Billur hanım gibi chek-up'a gittim ve chek-upta çıktı. Şimdi mesela korkuyor muyum? Hayır! Bir tek şeyden korkuyorum. Acı çekmek istemiyorum. Belki Billur da öyle düşündü. Ama tam olarak ne öyle diyorlar, ne de böyle diyorlar..."

Çağlayan'ın sözleri üzerine Buğra Bahadırlı, "Doğru söylüyorlar. Çünkü süreci de anlatayım... Pet scan çektikleri zaman, pette çıksa bile aslında bunun gerçekte ne olduğu biyopsi yapılınca, türüne, genetiğine bakacaklar. Çözüledebilir. Ameliyatla alıp hallediyorlar. Hiç endişe etmeyin." diyerek süreci anlattı.

"DERSİMİ ALIYORUM, HAYATA KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYORUM"

Sözlerine devam eden Bahadırlı, "Paralelde biz bunu yaşarken dört arkadaşımın babası da akciğer kanseri ve bir şekilde çözüp atlattırlar. Duygulanmanız çok güzel, asıl problemin, duygusal tıkanıklığı, nereden yaşadığınızı bulup, onu almakla alakalı bir problem varsa hayatınızda, onu çözmeye odaklanmak yeniden... Billur'un da yapmak istediği 'Bu bana bir öğreti için geldi. Ben dersimi alıyorum ve hayatıma kaldığım yerden devam ediyorum' motivasyonu vardı ve bunu anlatmak istiyordu. Yeni versiyonunuzda, yeni Armağan Çağlayan versiyonunuzda, hayatta belki daha iyi şeyler yaparak, daha çok kişiye ışık olarak, yeni versiyonunuzla yol alacağınızı düşünüyorum. Bu çok güzel bir uyarı. Ben de ölüme yakın tecrübe yaşayınca keşfettim." diyerek Çağlayan'a moral verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Görenler 59 yaşında olduğuna inanamıyor
Görenler 59 yaşında olduğuna inanamıyor
Merve Boluğur ve Mert Aydın boşandı
Merve Boluğur ve Mert Aydın boşandı
Survivor'la ünlenen Nagihan Karadere yeni mesleğiyle şaşırttı!
Survivor'la ünlenen Nagihan Karadere yeni mesleğiyle şaşırttı!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim