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Atatürk dizisinde Zübeyde Hanım'ı O canlandıracak

Aras Bulut İynemli tabiri caizse hayatının rolü için hazırlanıyor. Ünlü oyuncu, Atatürk dizisinde Mustafa Kemal'e hayat verecek. Songül Öden’in ise Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım karakterini canlandıracağı öğrenildi.

19 Nisan 2022 Salı 15:45
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Atatürk dizisinde Zübeyde Hanım'ı O canlandıracak

Atatürk dizisi için geri sayım başladı. 14 Haziran’da Türkiye ile birlikte 42 ülkede faaliyetlerine başlayacak olan Disney+'da Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlatan bir dizi de yayınlanacak.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Aras Bulut İynemli’nin canlandıracağı haberleri aylar öncesinden verilmişti. Ünlü oyuncunun rolü için sıkı bir kamp sürecine girdiği belirtildi.

Songül Öden’in Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım karakterini canlandıracağı gelen yeni bilgiler arasında.

Dizinin müziklerinde Oscarlı bir bestecinin, Hans Zimmer’in imzasının olacağı da iddia ediliyor.

Alman bestecinin 150'yi aşkın eseri arasında 1995'te En İyi Film Müziği Oscar kazandığı Aslan Kral, Karayip Korsanları serisi ve Gladyatör filmi var.

Aras Bulut İynemli'nin başrolde olduğu Atatürk dizisinde Zübeyde Hanım'ı Songül Öden canlandıracak - 3

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