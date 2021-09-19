Künye
Kıbrıs 33
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Lefkoşa Sanayi'de hırsızlık!
Lefkoşa Sanayi'de hırsızlık!
Mehmet Behai Pınardan mahkemeye çıkarıldı
Mehmet Behai Pınardan mahkemeye çıkarıldı
Sarhoş kafayla polise hakaret yağdırdı
Sarhoş kafayla polise hakaret yağdırdı
Hakaret etti, küfürler savurdu
Hakaret etti, küfürler savurdu
Gözü dönmüş hırsız yakalandı
Gözü dönmüş hırsız yakalandı

Ayrılalı 10 gün olmuştu!

Geçtiğimiz hafta futbolcu Gökhan Çıra ile 2 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Selin Ciğerci, Gülben Ergen konserinde görüntülendi. Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden Ciğerci, eski eşiyle barışma ihtimaline yeşil ışık yaktı.

19 Eylül 2021 Pazar 19:24
0 Okunma
Ayrılalı 10 gün olmuştu!

2019 yılında evlenen Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra çifti, 10 Eylül'de Beykoz Adliyesi'nde tek celsede boşandı. İkilinin sürpriz bir şekilde boşanması büyük yankı uyandırdımıştı. Ciğerci, eski eşiyle yeniden barışma sinyalleri verdi.

Ayrılalı 10 gün olmuştu! Selin Ciğerci, eski eşi ile barışma fikrine yeşil ışık yaktı

"TEKRAR EVLENEBİLİRİM"

Milliyet'in haberine göre, önceki akşam Gülben Ergen'i dinlemeye giden Selin Ciğerci, gazetecilerle konuşarak kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Eski eşi Gökhan Çıra ile sık sık görüştüğünü söyleyen Ciğerci,"Tekrar evlenir misiniz?" sorusuna ise "Olabilir, neden olmasın? Tekrar evlenebilirim, Gökhan'la da barışabilirim. Allah herkese her şeyin hayırlısını versin" diyerek, evliliğe kapılarını açık bıraktı.

"BEN EVLİLİĞE BAĞLI BİR KADINIM"

Boşandıktan sonra kendisini işine veren Ciğerci, muhabirlerin "Bekarlık sultanlık mı?" sorusuna ise "Benim için değil. Çünkü ben evliliğe, düzene bağlı bir kadınım. Ben öyle düşünmüyorum" cevabını verdi.

Ayrılığa 10 gün dayanabildi! Selin Ciğerci'den barışma sinyali

Ayrılığa 10 gün dayanabildi! Selin Ciğerci'den barışma sinyali

Anahtar Kelimeler:
Gökhan ÇıraSelin Ciğerci
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanseri yenen şarkıcı Şimal tedavide sona geldi: Bir göğsüm alınacak
Kanseri yenen şarkıcı Şimal tedavide sona geldi: Bir göğsüm alınacak
Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk bugün Marmaris'te evleniyor
Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk bugün Marmaris'te evleniyor
Yasak Elma'da yasak aşk çıktı!
Yasak Elma'da yasak aşk çıktı!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim