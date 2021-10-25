Berdan Mardini'nin tepkisi olay oldu!

Berdan Mardini, lüks bir otelde sahne aldı. Fidan-Berat Ölmez çiftinin düğününde sahne alan Mardini, söylediği şarkılarla dinleyenleri mest etti. Sahne aldığı süre boyunca Dolarların havadan eksik olmadığı törende sık sık başından aşağı dolarlar atılan Berdan Mardini, bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

"DOLARIN KURUNDAN HABERİNİZ YOK HERALDE"

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Mardini, "Arkadaşlar doların kurundan haberiniz yok herhalde. Allah daha çok versin de biraz fazla dolar atılmadı mı sanki?" diyerek, gülümsemesi üzerine davetliler kahkaha attı.