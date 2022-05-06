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Bestemsu Özdemir ip bikinisini paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

Oyuncu Bestemsu Özdemir, yaz sezonunu ip bikinisiyle açtı. Sosyal medyada fotoğraflarını paylaşan ünlü oyuncunun bikinisi tartışmalara neden oldu.

06 Mayıs 2022 Cuma 09:42
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Bestemsu Özdemir ip bikinisini paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

Oyuncu Bestemsu Özdemir, yaklaşık 3 aydır mobilya üreticisi Serkan Mehmet Durdu ile aşk yaşıyor.

Daha önce, "Aşktan yana yüzüm gülmüyor" açıklamasını yapan Özdemir "Sanırım bu sefer aradığım aşkı buldum. Şans bu sefer benden yana gibi oldu." şeklinde konuşmuştu.

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Bestemsu, yaz sezonunu bikinisiyle açtı. Instagram hesabından cam karşısında çektiği ip bikinili fotoğraflarını paylaşan ünlü oyuncu tartışmalara neden oldu.

Bazı takipçileri, "Onu da giymeseydin" diye eleştirirken, bazıları da Özdemir'in fotoğraflarına"Nazar değmesin" ifadelerini kullandı.

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