Bill Gates ile Melinda Gates cephesinde yeni iddialar: Otomobil değiştirme ve dedektif

Boşanacaklarını açıklayan ABD’li milyarder Bill Gates (65) ile Melinda Gates (56) hakkında yeni iddialar ortaya atıldı.



Bill Gates’in uzun süredir eşini aldattığı, farklı kadınlarla yemeğe çıkarken otomobil değiştirdiği öne sürüldü.



Vanity Fair dergisine konuşan iki Microsoft çalışanı, Bill Gates’in şirkete Mercedes otomobiliyle geldiğini, kadınlarla buluşacağı sırada ise bir asistanının işe getirdiği altın rengi Porsche otomobili kullandığını iddia etti.



Çalışanlar, şüphe içindeki Melinda Gates’in de aldatıldığını kanıtlamak için tuttuğu özel dedektife kocasını takip ettirdiğini, bu dedektifin elde ettiği bulguların boşanma davasında delil olarak kullanılacağını öne sürdü.



Dedektif iddiaları sonrası Melinda Gates’in sözcüsü bu iddiayı yalanladı.

NTV