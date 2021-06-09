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Bill Gates ile Melinda Gates cephesinde yeni iddialar: Otomobil değiştirme ve dedektif

Eşi Melinda Gates ile boşanma sürecinde olan Bill Gates’in evliliği sırasında kadınlarla buluşmalarını gizlemek için araç değiştirdiği, Melinda Gates’in de kocasını dedektife takip ettirdiği iddia edildi.

09 Haziran 2021 Çarşamba 16:13
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Bill Gates ile Melinda Gates cephesinde yeni iddialar: Otomobil değiştirme ve dedektif

Boşanacaklarını açıklayan ABD’li milyarder Bill Gates (65) ile Melinda Gates (56) hakkında yeni iddialar ortaya atıldı.

Bill Gates’in uzun süredir eşini aldattığı, farklı kadınlarla yemeğe çıkarken otomobil değiştirdiği öne sürüldü.

Vanity Fair dergisine konuşan iki Microsoft çalışanı, Bill Gates’in şirkete Mercedes otomobiliyle geldiğini, kadınlarla buluşacağı sırada ise bir asistanının işe getirdiği altın rengi Porsche otomobili kullandığını iddia etti.

Çalışanlar, şüphe içindeki Melinda Gates’in de aldatıldığını kanıtlamak için tuttuğu özel dedektife kocasını takip ettirdiğini, bu dedektifin elde ettiği bulguların boşanma davasında delil olarak kullanılacağını öne sürdü.

Dedektif iddiaları sonrası Melinda Gates’in sözcüsü bu iddiayı yalanladı.

NTV

Son Güncelleme: 09.06.2021 16:54
Anahtar Kelimeler:
Bill GatesMelinda Gates
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