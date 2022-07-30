Bodrum'da gittiği restorandaki fiyatları gören Merve Boluğur isyan etti!

Çıkardığı 'Şşşşttt' şarkısıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur, özel hayatı ve ilk konseriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ilk konserini veren Boluğur, şimdilerde sevgilisiyle Bodrum'da tatil yapıyor. Artan fiyatları gören oyuncu, paylaşımıyla dikkat çekti.

"BU NEDİR BABA?"

Aranjör sevgilisi Mert Aydın ile tatilin tadını çıkaran Boluğur, gittiği restorandaki fiyatları görünce sessiz kalamadı. 3,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından menüdeki 615 TL'lik deniz mahsulleri tabağını gören Boluğur, "Sahne yapayım ben. Bu nedir baba abo" diyerek tepki gösterdi.