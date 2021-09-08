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Brezilyalı model erkeklerden bıktı, kendisiyle evlendi

Önceden ilişkisi olmadığı için üzgün olabileceğini söyleyen kadın, şimdi erkeksiz hayatın harika olduğunu savunarak işi şaşırtıcı bir boyuta taşıdı. Brezilyalı model Cris Galera, kendisiyle evlenerek, artık olgunlaştığını ve kendisiyle daha mutlu olduğunu söyledi.

08 Eylül 2021 Çarşamba 09:25
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Brezilyalı model erkeklerden bıktı, kendisiyle evlendi

Brezilyalı model zaman içinde erkeklere olan güveninin sarsıldığını ve kendisi ile evlenmeye karar verdiğini açıkladı.

Cris Galera, mutlu olmak ve yalnızlıktan kaçınmak için bir ilişki içinde olması gerektiğini düşünüyordu ancak hayatında biri olmadığı zaman daha mutlu olduğunu ve kendi ayakları üzerinde durabildiğini fark etti.

''ARTIK OLGUNLAŞTIM''

Cris bu durumu şöyle açıklıyor: Olgunlaştığım bir noktaya geldim, güçlü ve kararlı bir kadın olduğumu fark ettim. Yalnız kalmaktan hep korktum ama kendimi iyi hissetmeyi öğrenmem gerektiğini anladım. Bu olduğunda, kutlamaya karar verdim.''

Artık hayal kırıklığına uğramak istemedim diyen Brezilyalı, Sao Paulo kentinde bir Katolik kilisesinin önünde gelinlikle poz vererek kendisiyle evlendiğini açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
BrezilyaCris Galera
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