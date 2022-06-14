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Caner Toygar sağlık durumu herkesi korkuttu

'Gelinim Olur musun?' ile hafızalara kazınan, pek çok hareketiyle zaman zaman gündeme gelen ve son olarak Esra Erol'un yanında çalışmaya başlayan Caner Toygar sağlık sorunları yaşıyor. Çok şiddetli baş ağrısı sebebiyle MR çektiren Toygar sonuçlarının temiz olduğunu açıkladı. Eski yarışmacı Caner "Ağrıdan intihar edecek duruma geliyorum" yorumunda bulundu.

14 Haziran 2022 Salı 11:20
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Caner Toygar sağlık durumu herkesi korkuttu
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Esra Erol'da programında muhabir olan ve bir döneme katıldığı yarışma programındaki hareketleriyle damga vuran Caner Toygar sağlık sorunlarını takipçileriyle paylaşmıştı. Bir süredir sağlık durumu merak edilen Caner Toygar, MR sonucunun temiz çıktığını ancak ağrıların sebebinin ne olduğunu henüz öğrenemediğini ifade etti.

Reklam yaptığını söyleyenlere tepki gösteren Caner Toygar, ''Reklam yaptığımı söyleyenler oldu. Zaten işim gücüm yerinde, zaten ekranlardayım, neyin reklamını yapacağım?'' diyerek isyan etti.

Esra Erol'un muhabiri olan Caner açıklamasında şunları anlattı:

DOKTOR BİR SIKINTI GÖRÜNCE...

''Arkadaşlar herkese merhabalar. Beynimdeki kitleyle ilgili sonucu merak ediyorsunuz ve birçok mesaj attınız. Hatta bana kızanlar da oldu 'niye bu kadar geç cevap veriyorsun, reklam mı yapıyorsun?' diye. Ben en baştan anlatmak istiyorum. Beynimde bir ağrıyla birlikte bir şişlik oluyor. O şişlik olduktan sonra başım ağrıyor, 12 - 13 saat şiddetli baş ağrısı çekiyorum. Ve ağrıdan intihar edecek duruma geliyorum. O kadar büyük bir ağrı oluyor. İlaçlar, ağrı kesici iğneler bu ağrıyı geçirmiyor. Normalde ayda 1 kere oluyordu, ama 1-2 kere olmaya başladı. Korktum ve doktora gittim. MR ve tomografi çekildi. Acilde çekilen MR'da bir sıkıntı görüldü. Hatta tam o bölgede görüldü. Güvenemedim, özel bir hastaneye gittim. Özel hastanede de doktor sıkıntıyı gördü, ve hatta 'damarla ilgili bir problem' dedi. Ona da güvenmedim, Çapa'daki hastaneye gittim. Orada da doktor MR sonucuna baktı, bir sıkıntı gördü.

"KENDİMİ ÖLDÜRESİM GELİYOR"

Doktor, 'ilaçlı MR çekelim, ne sıkıntı olduğunu görürüz' dedi. İlaçlı MR çekildi. 1 hafta 10 gün bekledik sonucu. MR sonucu çıktı, raporda hiçbir şey yazmıyor. 'Her şey normaldir' yazıyor. İlk gittiğim ve ikinci kez gittiğim doktor orada bir şey gördü. İlaçlı MR sonucunda bir sıkıntı görülmüyor. Ama ilaçlı MR'ı çektiren doktor 'orada bir sıkıntı görüyoruz' dedi. Şimdi ben neye inanacağımı şaşırdım. Orada bir şey var mı, yok mu? Bir sıkıntı yoksa neden o bölge şişiyor, neden ağrı yapıyor. Bu ağrı size anlatamayacağım kadar sıkıntılı bir ağrı. 'Abartıyor' diyebilirsiniz ama bu ağrının geçmesi için kendimi öldüresim geliyor. Beş tane ilaç içiyorum geçmiyor. Hastaneye gidip iğne oluyorum geçmiyor. 45 dakika duş alıyorum, duşta ağrı hafifliyor. Duştan çıkınca ağrı şiddetleniyor, yeniden duşa giriyorum. Sonucu merak ettiğiniz için bu videoyu çekiyorum.

Sonuç olarak hiçbir şey çıkmadı. Pazartesi yeniden doktora gideceğim. Hangi doktora inanacağımı şaşırdım. Doktor tavsiyesi olan varsa yazsın. Bana bir şey olursa, beyin kanaması geçirirsem ya da ölürsem hastaneleri sorumlu tutacağım. İnsanın kafası durduk yere niye şişer? En azından bunu söylesinler. Merak eden herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bir şey olmaz. Bu kadar çok sevildiğimi bilmiyorum."

Son Güncelleme: 14.06.2022 11:23
Anahtar Kelimeler:
Caner Toygar
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