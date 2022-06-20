Canlı yayın açıp mastürbasyon yaptı, binlerce kişi onu izledi

Endonezya’nın Cianjur Bölgesi’nin Sayang Köyü’nde yaşayan “Kuda Poni” lakabıyla bilinen sosyal medya fenomeni hayranlarını şaşırtan bir canlı yayın yaptı. Endonezya’da cinsel içerikli görüntülerin paylaşılmasının yasak olmasına rağmen sınırları zorlayan isim, canlı yayın açarak mastürbasyon yapmaya başladı. O anları takipçileri büyük bir ilgiyle takip ederken polis kısa sürede Kuda Poni'nin yerini tespit ederek tutukladı. Gerçek adının Rani Rahmawati olarak açıklandığı kadının 32 yaşında ve bir çocuk annesi olduğu açıklandı. Polisin baskını sırasında çıplak bir şekilde yayın yaptığı belirtilen Rahmawati suç üstü yakalandı.

Daha öncesinde cinsel içerikli canlı yayınlar yaptığı tespit edilen Kuda Poni'nin yayınları sayesinde 1.5 milyon Endonezya rupisi kazandığı anlaşıldı. Polisi yaptığı inceleme sonucunda Kuda Poni'nin canlı yayınlarına çoğunlukla reşit olmayan kişilerin katıldığı tespit edildi. Mahkemeye çıkmaya hazırlanan Kuda Poni, suçlu bulunması halinde 12 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.