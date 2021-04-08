Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı birbirine girdi

'MasterChef Türkiye'nin yedi eski yarışmacısı, geçtiğimiz günlerde Dominik Cumhuriyeti'ne giderek, birleşme partisi heyecanı yaşayan 'Survivor 2021' yarışmacılarına yemek yaptı.

Cemre Uyanık, "Ada anıları" notuyla aynı sezon mücadele ettiği Batuhan Bayır, Güzide Mertcan ve Ekin Eylem Ulaş ile art arda fotoğraflarını yayınladı.

SERHAT'I SİLDİ!

Instagram hesabından adada çektirdiği pozunu paylaşan 'MasterChef 2019' şampiyonu Cemre Uyanık'ın, 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı'yı fotoğraftan kaldırması dikkat çekti.

"Yaptığımız yemekleri bakalım kimler yiyecek" notunu yazan Cemre, paylaşımında Serhat'ın yanı sıra Barbaros Yoloğlu ve Emir Elidemir'e de yer vermedi.

SERHAT'TAN HAMLE GECİKMEDİ

Son şampiyon Serhat Doğramacı, Cemre Uyanık'ın bu hamlesi sonrası 250 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından söz konusu fotoğrafın tam halini paylaştı.

MasterChef Serhat, "Hazmedemeyenleri boş verin. Şu aile 1'den büyüktür. Emeği geçen herkese çok teşekkürler" notunu yazarak, sadece Cemre Uyanık'ı etiketlemedi.

"UMURSAMAZ KAÇ KİŞİYİZ Kİ"

Serhat'ın olduğu bölümü fotoğraftan kesen Uyanık, bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekince, paylaşımındaki yorumlara sınırlandırma getirdi.

Tartışmayı devam ettiren MasterChef Cemre, bir karesini paylaşıp, "Sahte insanların korumak istedikleri bir imajı vardır. Gerçek insanlar sadece umursamazlar. Umursamaz kaç kişiyiz ki" mesajını yazdı.