Künye
Kıbrıs 24
kapalı
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Satışa hazır uyuşturucuyla yakalandılar
Satışa hazır uyuşturucuyla yakalandılar
Yayaya çarptı, işte mahkemeden detaylar...
Yayaya çarptı, işte mahkemeden detaylar...
Soygun,Yaralama, Zorla İnsan Kaçırma, Hırsızlık...
Soygun,Yaralama, Zorla İnsan Kaçırma, Hırsızlık...
Kundakçı mahkemeye çıkarıldı
Kundakçı mahkemeye çıkarıldı
Durakta bulduğu telefonu cebe attı
Lefkoşa'da hırsızlık! Durakta telefon buldu,...

Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz'ü çıldırtan yorum!

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Neslihan Doğrusöz cinsiyet değiştirerek Doruk Doğrusöz oldu. Doruk Doğrusöz olarak hayatına devam eden ünlü yarışmacı bir dönem Sevda Demirel ile aşk yaşadı. Sevda Demirel ile aşkı gündem olan Doğrusöz yapılan bir habere isyan etti.

05 Nisan 2022 Salı 13:51
304 Okunma
Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz'ü çıldırtan yorum!
banner108

Sevda Demirel eski aşkı hakkında yaptığı açıklama ile dikkat çekti. İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Neslihan Doğrusöz cinsiyet değiştirip Doruk Doğrusöz olduktan sonra Sevda Demirel ile aşk yaşadı. Sevda Demirel Söylemezsem Olmaz canlı yayınında "Her şey belden aşağı yaşanmıyor. Birbirimize destek oluyorduk" dedi.

Sevda Demirel'in açıklamaları Instagram'da gündem oldu. Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz "Sevgilisi kadındı" başlığını görünce çok sinirlendi.

Sevda Demirel eski aşkı hakkında yaptığı açıklama ile dikkat çekti. İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Neslihan Doğrusöz cinsiyet değiştirip Doruk Doğrusöz olduktan sonra Sevda Demirel ile aşk yaşadı. Sevda Demirel Söylemezsem Olmaz canlı yayınında "Her şey belden aşağı yaşanmıyor. Birbirimize destek oluyorduk" dedi.

Sevda Demirel'in açıklamaları Instagram'da gündem oldu. Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz "Sevgilisi kadındı" başlığını görünce çok sinirlendi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Haldun Dormen 94 yaşına dans ederek girdi!
Haldun Dormen 94 yaşına dans ederek girdi!
Dilan Çiçek Deniz'ten kötü haber
Dilan Çiçek Deniz'ten kötü haber
Seren Serengil Nihat Hatipoğlu'nu hatırlattı!
Seren Serengil Nihat Hatipoğlu'nu hatırlattı!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim