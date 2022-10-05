Çocuk oyuncağı zannettiler seks oyuncağı çıktı

Yetişkin model Charlotte Gray, TikTok’tan yaptığı paylaşımla kullanıcıları şaşkına çevirmeyi başardı. Başlangıçta masum bir şekilde mini basketbol potasıyla oynayan Gray’in paylaşımı bir anda popüler oldu. TikTok’ta ‘babycharlotte1’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan kadının elindeki mini basketbol potasının seks oyuncağı olduğu sonradan ortaya çıktı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir şaşkınlık yaşadığı gönderi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

“ELİNDE NE OLDUĞUNU ŞİMDİ FARK ETTİM”

Fenomen isim sosyal medyanın standartlarına uyan oldukça masum bir video paylaştığını dile getirerek minik basketbol potasının çemberine küçük bir basketbol topunun nasıl atılacağını gösteren bir klip paylaştı. Ancak sosyal medya kullanıcıları paylaşımı dikkatli bir şekilde incelediğinde bunun çocuk oyuncağından çok bir seks oyuncağı olduğunu fark etti.

Gray’in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplarken sosyal medya kullanıcıları şaşkınlıklarını dile getirmek için adeta yorum bölümüne akın etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Elinde ne olduğunu şimdi fark ettim” notunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bir saniyeliğine oyuncağın altına bakın” dedi.