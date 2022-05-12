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"Çocuklarımızın babasının kim olduğunu bilmiyoruz!''

Dört kişi birlikte yaşayan iki çift, 2020'de büyük bir eve taşındıklarından beri birlikte iki çocuk sahibi oldular - ancak kadınlar, hangi erkeğin, hangi çocuğun biyolojik babası olduğunu bilmiyorlar. Taya Hartless, Alysia Rogers, ve eşleri Sean ve Tyler, bir grup insan tarafından dışlansa da yaşadıkları hayattan mutlu olduklarını ve gelecek için heyecan duyduklarını söylediler.

12 Mayıs 2022 Perşembe 14:58
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"Çocuklarımızın babasının kim olduğunu bilmiyoruz!''

Taya Hartless, Alysia Rogers, ve eşleri Sean ve Tyler, seks hayatlarını renklendirmek için üç yıl önce internette tanıştılar. Birbirlerini daha iyi tanıdıkça birbirlerine karşı bir şeyler hissetmeye başlayan dörtlü, ertesi yıl ABD'nin Oregon eyaletinde birlikte yaşamaya başladı. Her çiftin zaten bir çocuğu olmasına rağmen, dörtlünün iki çocuğu daha oldu ancak annelerin hiçbiri Tyler'ın mı yoksa Sean'ın mı çocukların biyolojik babası olduğundan emin değil.

'KAPALI BİR ÇOKEŞLİ İLİŞKİ'

Partnerler, dördü dışında kimseyle çıkmadıkları için 'kapalı' bir çokeşli ilişki yaşadıklarını belirttiler. Erkekler her gece oda değiştiriyor yani bir gece Taya diğer gece ise Alysia ile oluyorlardı. Çocuk sahibi olmak konusunda düşündüklerinde, her iki kadın da her iki erkekle de birlikte olduğu için, normal şekilde devam etmeyi ve çocuklarının babasının kim olacağını bilmemekle yetinmeyi kabul ettiler.

İKİ ANNE VE BABALARI VAR

Ekonomik kalkınma alanında çalışan 3 Nisan 2021'de bir erkek çocuk doğurdu ve Taya, 11 Ağustos 2021'de başka bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Çocuklar Taya'ya da Alysia'ya da 'anne', Sean ve Tyler'a ise 'baba' diye sesleniyorlardı. Taya'nın iddiasına göre soranlara da gururla iki anne ve iki babaları olduğunu söylüyorlardı. Taya, biyolojik olarak kimin çocuğu olduğunun hiçbir şeyi etkilemediğini söyledi.

KISKANIYORLAR

Çok eşli bir ilişki içinde olmakla ilgili asla kıskanmamak gibi pek çok yanlış anlama olduğunu da ekledi. Taya, "Bazen kıskanç hissetmenin normal olduğunu, ancak bunun karşılanmayan bir ihtiyaçtan kaynaklandığını ve aslında bir sorunu çözmenin bir yolu olduğunu gördük." dedi.

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