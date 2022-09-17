Künye
Kıbrıs 35
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
3 kez bıçak sapladı
3 kez bıçak sapladı
Ozan, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
Ozan, yoğun bakımda yaşam mücadelesi...
Arkadaşını sırtından 3 kez bıçakladı!
Arkadaşını sırtından 3 kez bıçakladı!
Arkadaşını öldürmüştü! İstinaf talebi reddedildi...
İstinaf talebi reddedildi
Kanunsuz tabanca bulunduran zanlı mahkemede
Kanunsuz tabanca bulunduran zanlı mahkemede
banner107

Çok konuşulacak Hadise açıklaması...

Hadise, psikolojik baskı gördüğü gerekçesiyle Mehmet Dinçerler'e boşanma davası açmıştı. Hadise'nin açıklamaları ile ilgili konuşan ünlü model Çağla Şıkel'den samimi bir itiraf geldi. Şıkel, "Psikolojik şiddet gördüm, bunu uzun bir süre sonra anladım" ifadelerini kullandı.

17 Eylül 2022 Cumartesi 19:30
79 Okunma
Çok konuşulacak Hadise açıklaması...


Marka yüzü olduğu mağazanın açılışında Çağla Şıkel’e Bursa’da ilgi yoğundu. Markanın Bursa şubesine Çağla Şıkel’in yanı sıra influecer Ezgi Fındık, markanın sahibi modacı Zelia Kaçar, markanın CEO'su Baki Süslüer katıldı. Davetlilerle yakından ilgilenen ünlü isimler katılımcılar ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

'HAYATIMDA KİMSE YOK'

Basın mensuplarının Tolga Akiş ile isminin aşk dedikodularına karışması üzerine "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna Çağla Şıkel, "Sorulmadan yapıldığı için haberler, bu anlamda çok kırgınım. Keşke sorulsaydı ve haber yapılsaydı da benim ailem, beni sevenler, arkadaş çevrem maruz kalmış olmazdı. Haber yapıldıktan sonra sorulması bence çok saçma bir şey. Ama hayatımda kimse yok. Geçen günde bir arkadaş ortamında hep birlikteydik, Burak vardı, Tolga vardı Edis vardı. Biz sürekli görüşen insanlarız. Böyle bir şey asla olamaz. Sormadan inatla böyle bir şeyi yazmaya devam ediyorlar. Buyurun yazsınlar. Bu benden bir şey götürmez, bana bir şey getirmez. Çünkü yalan, olmayan bir şey, var olmayan bir şey. Bu senaryotik bir şey, bu sebeple de beni zerre kadar ilgilendirmiyor bu yazılanlar." diye konuştu.

'BEN DE PSİKOLOJİK ŞİDDETE MARUZ KALDIM'

Psikolojik baskı gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açan Hadise'yle ilgili düşüncelerini de dile getiren Çağla Şıkel, samimi bir itirafta bulundu. Ünlü manken, "Ben hiç fiziksel şiddet yaşamadım, kimse de yaşamasın. Ama psikolojik şiddeti farkında olmadan birbirimize, ailemize uyguluyoruz. Ben de psikolojik şiddete maruz kaldım ama bunu çok sonradan fark ettim. Dolayısıyla her ilişkide empati kurmak önemli" ifadelerini kullandı. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Süper mini şortuyla yıktı geçti!
Süper mini şortuyla yıktı geçti!
Buray ve Ayşe Özyılmazel aşk yaşamaya başladı
Buray ve Ayşe Özyılmazel aşk yaşamaya başladı
Yeşilçam yıldızının son hali görenleri şaşırttı
Yeşilçam yıldızının son hali görenleri şaşırttı










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim