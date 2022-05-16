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Damla Sönmez'den kumsal pozları!

Aziz dizisinde Dilruba karakterini canlandıran ünlü oyuncu Damla Sönmez, tatil sezonunu açtı. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, kumsalda verdiği bikinili pozlarını Instagram hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi.

16 Mayıs 2022 Pazartesi 10:02
251 Okunma
Damla Sönmez'den kumsal pozları!

Aziz dizisinde Dilruba karakteriyle izleyici karşısına çıkan Damla Sönmez, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, Instagram sayfasında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Tatil sezonunu açan Sönmez, kumsalda verdiği bikinili pozlarını art arda Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Paylaşımının altına "Ee daha daha nasılsınız?" notunu ekleyen Damal Sönmez, makyajsız haliyle de takipçilerinden tam not aldı.

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