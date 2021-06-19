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Danilo Zanna: Türkiye'ye geldiğimde herkes bana şırdan, mumbar yedirmeye çalıştı

MasterChef Türkiye yarışmasının jürilerinden Danilo Zanna, Türkiye'ye geldiğinde herkesin kendisine şırdan ve mumbar yedirmeye çalıştığını söyledi.

19 Haziran 2021 Cumartesi 14:05
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Danilo Zanna: Türkiye'ye geldiğimde herkes bana şırdan, mumbar yedirmeye çalıştı

MasterChef Türkiye yarışmasının üç jürisinden biri olan Danilo Zanna, Armayan Çağlayan'ın YouTube programına konuk oldu ve kendisine dair merak edilenlerle ilgili soruları yanıtladı. 

Türk ve İtalyan yemek kültürü arasındaki farkları anlatan Zanna, "Ben Türkiye'ye çok alıştım. Türk ve İtalyan kültürleri de çok benziyor. Ancak sadece ayran içemiyorum. Bir içecek olarak seviyorum ama yemek yanında bir türlü içemiyorum. Bu konuda kendimi çok zorladım ama olmadı. Türkiye ve İtalya arasında yemek sofrası farkları var. İtalya'da yemekler tek tek gelir ve yeriz" dedi. Zanna, şöyle devam etti:

"Türkiye'de ise tüm yemekler aynı anda masada oluyor. Mesela kuru fasulye, pilav, cacık gibi. Buna alışmakta zorlandım. Bir de geldiğimde herkes bana şırdan, mumbar yedirmeye çalıştı. Sanki İtalya'da sakatat yemiyoruz gibi. Aynı buradaki gibi sakatatları yiyoruz ama farklı pişirme yöntemleriyle."

Çağlayan'ın "Sevmediğiniz Türk yemeği var mı?" da Zanna, "Sevmediğim yemek yok. Ama bir restorana gitsem levrek marin söylemem, tercih etmem. İlk dönemlerimde daha önceden tanımadığım için bamyayı sevmemiştim. Ama sonra çok sevdim" yanıtını verdi.

'Türkçe bilmediğim için arkadaşlarıma soruyordum, onlar da bana bambaşka şeyler öğretmiş'

Türkçe'yi öğrenmeye çalıştığı dönemlerde Türk arkadaşlarının şakalarına maruz kaldığını da anlatan Zanna, "Türkçe konuşamıyordum, kursa da gittim ama olmadı. Restoran işletmeye başladığım için fırsat olmadı. Bilmediğim şeyleri arkadaşlarıma soruyordum. Onlar bana bambaşka şeyler öğretmiş. Mesela bir kadınla konuşurken bunları söylediğimde çok kötü şeyler oldu. En hafifini anlatırsam, 'Bu akşam buluşalım mı?' yerine 'Bu akşam seni istiyorum' demeyi öğretmişler bana. Bu en hafifiydi çok daha kötü şeyler öğrettiler" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
MasterChef TürkiyeDanilo Zanna
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