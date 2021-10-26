Danla Bilic'ten Yusuf Engin itirafı: Abi diyordum

Yaptığı makyaj videoları ile bir anda büyük bir izleyici kitlesine ulaşan ve sonrasında fenomen olan Danla Bilic, yeni sevgilisi Yusuf Engin ile ele ele görüntülenmişti.

Yusuf Engin ile geçtiğimiz ay ilk kez el ele görüntülenen fenomen Danla Bilic, bir takipçisine verdiği cevapta söylediği sözlerle gündem oldu.

Türkiye’nin kozmetik imparatoru Yusuf Engin ile ilişki yaşayan Danla Bilic meğerse sevgilisini önceden abi diyormuş. Bilic gelen bir soruya yanıtta "Olur öyle şeyler ben de Yusuf'a abi diyordum" yorumunda bulundu.