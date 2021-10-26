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Danla Bilic'ten Yusuf Engin itirafı: Abi diyordum

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic Yusuf Engin ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Danla Bilic, bir takipçisine verdiği cevapta sevgilisi ile ilgili bir itirafta bulundu.

26 Ekim 2021 Salı 14:56
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Danla Bilic'ten Yusuf Engin itirafı: Abi diyordum
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Yaptığı makyaj videoları ile bir anda büyük bir izleyici kitlesine ulaşan ve sonrasında fenomen olan Danla Bilic, yeni sevgilisi Yusuf Engin ile ele ele görüntülenmişti.

Yusuf Engin ile geçtiğimiz ay ilk kez el ele görüntülenen fenomen Danla Bilic, bir takipçisine verdiği cevapta söylediği sözlerle gündem oldu.

Türkiye’nin kozmetik imparatoru Yusuf Engin ile ilişki yaşayan Danla Bilic meğerse sevgilisini önceden abi diyormuş. Bilic gelen bir soruya yanıtta "Olur öyle şeyler ben de Yusuf'a abi diyordum" yorumunda bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Danla BilicYusuf Engin
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