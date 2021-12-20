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Dansçılar Buluşuyor

20 Aralık 2021 Pazartesi 14:38
381 Okunma
Dansçılar Buluşuyor
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Cyprus Summit Dance Weekend etkinliği dönemin şartlarına inat 2 ayrı salonda dünya çapında başarılar edinmiş ve ses getirmiş hocalardan eğitimler alma, onlarla dans edebilme, eğlenebilme, vizyon edinebilme, soluksuz birbirinden güzel şovlarını izleyebilme şansı yakalandı. 
Bir çok organizasyonda çaldıkları şarkılar ile aranan isim olan DJ performansları sizler için hazırladıkları muazzam şarkılarla ülkemizin  gururları, tek canlı müzik Latin orkestrası da sizlerle buluşacak. 3 gün üç gece dans, gösteri ve konserlere doyamayacaksınız. 
İşte DETAYLAR ;
FULLPASS(Dans geceleri, 35 saat eğitim, konser ve şovlar dahil);
ARALIK ayı:550TL
OCAK ayı: 650TL'dir.
ORGANIZASYON  RİVERSIDE HOTEL'DE YAPILACAK  AYRICA DİLEYEN MİSAFİRLER İÇİN KONAKLAMA İMKANI DA SAĞLANACAKTIR. 
YARIM PANSIYON(acik bufe kahvaltı dahil)ODA FİYATLARI;
2 Kişilik Odada Günlük Kişi Başı:250TL
3 Kişilik Odada Günlük Kişi Başı:200TL
4 Kişilik Odada Günlük Kişi Başı:170TL'dir.
FuegoBaby

Son Güncelleme: 20.12.2021 15:47
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