Defne Samyeli sürprizi!

Seyircilerin yoğun alkışları arasında sahneye çıkan ünlü aranjör İskender Paydaş, “İyi akşamlar hoş geldiniz” diyerek konserine başladı.“Bu aşk fazla sana” ve “Gemiler”şarkısının ardından izleyenlerle birlikte “Tavla” yı coşkuyla sevenleri ile birlikte seslendirdi. Repertuarında pop müziğinin dillerden düşmeyen şarkılarına yer veren İskender Paydaş, “Bu akşam çok özel bir misafirimiz var ve onu sahneye davet etmek istiyorum. Kendisi çok beğendiğim bir sanatçıdır. Onunla aynı sahneyi paylaşmaktan mutluluk duyacağım” diyerek

’yi sahneye davet etti. Defne Samyeli alkışlar eşliğinde sahneye gelerek “Uykusuz her gece”, “Ve Melankoli’’ ile “Gözlerinin hapsindeyim” şarkısını hayranlarıyla birlikte seslendirdi ve mükemmel performansıyla izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı. “Keyfiniz yerinde mi” sorusuna izleyenlerden yoğun alkış alan Defne Samyeli, “Tamam o zaman devam ediyoruz diyerek “Hep Karanlık” ve “Tutamıyorum zamanı” şarkısını seslendirdikten sonra Tina Turner'ın 'Simply The Best' şarkısını söyleyerek yoğun alkış eşliğinde sahneden ayrıldı. Bateri şovuyla izleyenleri mest eden İskender Paydaş, Tu¨rk Pop müziğinin dillerden düşmeyen parçalarını ve yabancı hitleri güçlü sahne performansı ile buluşturdu. “Türkiye’de yapılmış en baba şarkıya arkadaşlar hazır mısınız diyerek” seyirciyle birlikte “Batsın bu dünya” şarkısını seslendirdi. “Tekrar görüşmek üzere iyi akşamlar Zorlu” diyerek alkışlarla sahneden ayrıldı.