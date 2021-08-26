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Deniz Akkaya tahliye oldu: Paşalar gibi yattık, çıktık

Selin Ciğerci'nin aldırdığı tedbir kararını ihlal edince 3 gün zorlama hapsi cezasına çarptırılan eski manken Deniz Akkaya, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan çıktı. "Gayet paşalar gibi yattık çıktık" diyen Akkaya, "Dananın kuyruğu kopacak arkadaşlar" diye konuştu.

26 Ağustos 2021 Perşembe 15:31
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Deniz Akkaya tahliye oldu: Paşalar gibi yattık, çıktık

Sputniknews

Üç gün önce cezasını çekmek üzere Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olan Deniz Akkaya, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konulmuştu. Cezaevinden çıkan Akkaya, "Buradan böyle dram hikayesi çıkarılacak bir durum yok. Topu topu 3 gün kaldım. Bu 3 gün bana hayatımda yaşayamacağım bir deneyim ve gözlem fırsatı verdi. Ben 3 gün bol bol kitap okudum. Doğan Cüceloğlu'nun kitaplarını okudum" dedi.

‘Pedofili suçuyla özellikle yargılanmak üzere mahkemesi başlayacak’

Akkaya, "Takma ismiyle Selin Ciğerci, gerçek ismi Okan olan bir şahıs pedofili suçuyla özellikle yargılanmak üzere mahkemesi başlayacak kişi ki bunlar hep takma isimler kullanıyorlar. Ben bu kişiye konuşurken Okan diyeceğim gerçek ismi Okan çünkü" dedi.

"Ben hapisteyken konuşamamam için bir tedbir kararı aldırmaya çalışmışlar" diyen Akkaya, "Mahkeme böyle saçma bir olayın mümkün olmadığını söyledikleri için mahkemeler bu konuşmamda hiçbir sakınca görmediklerini söylemişler" açıklamasında bulundu.

‘Dananın kuyruğu kopacak arkadaşlar’

Akkaya sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pazartesi itibariyle bu kişinin Tarlabaşı'ndan Londra'ya uzanan 'Cinderella' hikayesinde, FETÖ ile ilişkileri olan herkesi şikayet ettikten sonra, naylon fatura işleri de var bunların, hepsini tek tek şikayet edeceğim."

"Gayet paşalar gibi yattık, çıktık" diyen Akkaya, "Dananın kuyruğu kopacak arkadaşlar. Zaten savcılıkta da bu FETÖ ilişkileri ile ilgili biz randevularımızı almıştık. Bunları konuşmamam için zaten tedbir aldırmış" şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Selin CiğerciDeniz Akkaya
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