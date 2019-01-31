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'Dibime kadar girmeyin, ergenim'

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülendi. Makyajsız ve salaş haliyle dikkat çeken Tilki, stiliyle Yıldız Tilbe'ye benzetildi.

31 Ocak 2019 Perşembe 11:57
'Dibime kadar girmeyin, ergenim'

Aleyna Tilki, geçtiğimiz gün Nişantaşı’ndaydı. Bostancı Gösteri Merkezi’nde vereceği konserin detaylarıyla ilgili bir toplantıdan çıkarken görüntülenen Tilki, makyajsız ve salaş haliyle dikkat çekti.

Gazetecilere ‘Dibime kadar girmeyin, ergenim ben’ diyerek yakın plan görüntü almalarını istemeyen Tilki, yaptığı ilginç açıklamalar kadar stiliyle de dikkat çekti.

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Kıyafetiyle uyumlu saç bandı, boynuna taktığı kolye, alakasız pembe çantası, kucağında oyuncağı ve kürk ceketiyle üzerine ne bulduysa geçiren Tilki, tarzıyla Yıldız Tilbe’ye benzetildi.

‘Yıldız Tilbe2’ gibi benzetmelerin yanı sıra makyajsız hali de alay konusu oldu. ‘Bu haliyle korku filmlerinde oynayabilir’, ‘Ne olmuş bu kızın suratına’, ‘Ergenlik bitince herkes güzelleşir, Aleyna şekil değiştiriyor’ gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki
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