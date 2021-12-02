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Doğumdan 50 dakika önce bebeğini öğrendi

23 yaşındaki TikTok kullanıcısı Hannah Violet, hamile olduğunu öğrendikten sadece 50 dakika sonra doğum yaptı. Deneyimlerini ve kızının sürpriz doğumuyla ilgili yaşadıklarını sosyal medya hesabından anlatan Violet büyük bir şaşkınlık yarattı.

02 Aralık 2021 Perşembe 09:46
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Doğumdan 50 dakika önce bebeğini öğrendi
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TikTok hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Hannah Violet, ilginç doğum hikâyesiyle takipçilerini şoke etmeyi başardı. 34 beden olan kadın doğum kontrol hapı kullandığı için hamile kalma şansının düşük olduğunu düşünüyordu. Ancak sürpriz gebeliğini öğrendikten sadece 50 dakika sonra doğum yaptı. Hamileliği sürecinde regl olmaya devam eden Violet, hiçbir belirti de göstermedi. Mide bulantısı ya da karnında belirginlik bir şişkinlik hissetmedi.

ÖNCE APANDİST ZANNETTİLER

Bir sabah karnında ve sırtında şiddetli ağrıyla uyanan Violet, bunun regl sancısı olduğunu düşünerek tuvalette gitti. Ancak midesindeki ağrı bütün vücuduna yayıldığında felç geçirdiğini düşündü. Anne ve babasına seslendi ve aile ambulans çağırdı. Sağlık görevlileri apandist olabileceğini söylediler. Hastaneye vardığında ise Violet’in doğum yapmak üzere olduğu ortaya çıktı. Gönderisinde Violet, “Hamile olduğumu öğrendikten 50 dakika sonra doğum yaptım İki gün hastahanede yattıktan sonra bekar bir anne olarak yeni bir hayata adım attım” dedi.

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