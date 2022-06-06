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"Durumu çok kritik ve dualarımıza ihtiyacı var"

Uzun süredir Almanya'da yaşayan ünlü rapçi Killa Hakan’ın komada olduğunu yakın arkadaşı Massaka sosyal medya sayfasından açıklamıştı. Şimdi ise meslektaşı Ceza’dan bir paylaşım geldi.

06 Haziran 2022 Pazartesi 23:13
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"Durumu çok kritik ve dualarımıza ihtiyacı var"

Sağlık sorunlarıyla mücadele eden başarılı rapçi Killa Hakan'ın yoğun bakıma kaldırıldığı ve durumun çok ciddi olduğu öğrenildi.

Rapçi Ceza da magazin gündemine bomba gibi düşen haberle ilgili açıklama yaptı.

Massaka ya da diğer bilinen sahne adlarıyla Murdoc olarak bilinen ve gerçek adı Murat İlhan olan ünlü rapçi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Killa Hakan'ın sağlık durumun iyi olmadığını belirtti.

Rapçinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü söyleyen Massaka, "Selam arkadaşlar. Killa Hakan'ın sağlık durumu hiç iyi değil. Yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.

Killa Hakan'ın yoğun bakıma kaldırılması kısa sürede Twitter'da gündem oldu. Rapçi Ceza da meslektaşının sağlık durumuyla ilgili sevenlerini bilgilendirdi.

Durumun ciddiyetini belirten rapçi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Arkadaşlar, değerli Killa Hakan ile ilgili haberleri ben de yanımdakilerden alıyorum.

Maalesef 3 gündür yoğun bakımda, durumu çok kritik ve dualarımıza ihtiyacı var. Bir an önce güzel haber almak için bekliyoruz" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Killa HakanCezaYoğun Bakım
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