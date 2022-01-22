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Ebru Gündeş'ın sır gibi sakladığı kızı Alara kopyası çıktı

Ebru Gündeş'in sır gibi sakladığı kızı Alara 10 yaşına geldi.

22 Ocak 2022 Cumartesi 22:12
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Ebru Gündeş'ın sır gibi sakladığı kızı Alara kopyası çıktı
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Ebru Gündeş'in sır gibi sakladığı kızı Alara 10 yaşına geldi. Kızı Alara'yı özenle kameralardan saklayan Ebru Gündeş ile kızı Alara'nın benzerliği ise görenleri şoke ediyor. Kimse Ebru Gündeş ve kızının bu kadar benzeyebileceğini tahmin etmemişti. İşte Ebru Gündeş'in çocukluk halleri ve kızı Alara..

Güçlü sesi ile gönüllere taht kuran Ebru Gündeş'in her yaptığı olay, her sözü gündem... 

Hayranları en çok da Ebru Gündeş'in kameralardan uzak büyütmeyi tercih ettiği kızı Alara'yı merak ediyor.  

Ebru Gündeş 2010 yılında evlenmiş ve dünyalar güzeli bir kız çoçuğu dünyaya getirmişti. 

Alara'nın küçük burnu ve saçları ise annesi Ebru Gündeş'e en çok benzetilen yanları...

Son Güncelleme: 23.01.2022 00:10
Anahtar Kelimeler:
Ebru GündeşAlara
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