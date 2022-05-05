EN GÜZEL ANNELER GÜNÜ HEDİYESİ!

Kuzey Kıbrıs’ın en seçkin otellerinden biri olan Les Ambassadeurs Otel, Anneler Günü’nde, annelere unutamayacakları bir gün için eşsiz fırsatlar sunuyor.

8 Mayıs Anneler Günü’nde Kuzey Kıbrıs’ın en iyi balık restoranı Shell Wi, leziz et yemeklerinin değişmez adresi The Taste, Akdeniz’in eşsiz lezzetlerinin buluştuğu Royal Marine Restoran, Yunan mutfağının bir numaralı adresi Balcony restoran ve Girne Marina’da anneler gününe özel yüzde 20 indirim fırsatı Les Ambassadeurs Otel’de sizleri bekliyor.