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Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı

Oyuncu Erkan Petekkaya, akşam saatlerinde böbreklerinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle, hastaneye kaldırıldı.

03 Aralık 2021 Cuma 08:33
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Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı
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Oyuncu Erkan Petekkaya, akşam saatlerinde böbreklerinden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Petekkaya'nın hastanede tedavisinin sürdüğü  öğrenildi. Oyuncu Petekkaya böbrek taşı nedeniyle dört yıl önce ameliyat olmuştu.

ERKAN PETEKKAYA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Erkan Petekkaya, 11 Aralık 1970'de Elazığ'da doğdu. 

Diyarbakırlı olmasına rağmen Elazığ doğumlu olan Petekkaya, çocukluğunu İstanbul, Anadolu Yakası'nda geçirdi. Mehmet Karamancı İlkokulu'nda, daha sonra Bostancı Ortaokulu ve Fenerbahçe Lisesi'nde okudu. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazanan Petekkaya, 1993'ten beri devlet tiyatrolarında kadrolu oyuncu olarak yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler:
Erkan Petekkaya
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