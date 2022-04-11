Erkek kardeşinin plaka numarası lotoda ikramiye kazandırdı

ABD’nin Maryland eyaletinde yaşayan bir kişi erkek kardeşinin aracının plaka numarası sayesinde lotodan 25 bin dolarlık (368 bin 727 lira) ikramiye kazandı.

Maryland Lotosu, isminin açıklanmasını istemeyen, ‘Big Fish’ (büyük balık) adıyla çekini alan adamın, ‘Pick 5’ (beş adet seç) adlı oyunu oynadığını ve kardeşinin aracının plakasındaki rakamları -2,6,6,6,4- yazdığını duyurdu.

Açıklamaya göre sürekli loto oynayan bu kişi, kazandığına çok şaşırdı ve sevindi. 29 Mart’ta kazandığı ancak yeni tahsil ettiği parayla önce fatura ve borçlarını ödeyip sonra da beş kardeşiyle bölüşebileceğini söyledi.

Bu oyunda 25 bin dolar kazanma olasılığının 100 binde 1 olduğu belirtildi.