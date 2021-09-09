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Erman Toroğlu çapkınlık turunda!

Futbol yorumcusu Erman Toroğlu (72), önceki akşam Cihangir sokaklarında kendisinden yaşça küçük bir kadın arkadaşıyla el ele yürürken görüntülendi.

09 Eylül 2021 Perşembe 15:49
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Erman Toroğlu çapkınlık turunda!

Şimdilerde futbol yorumculuğu ve spor yazarlığı yapan yapan eski futbolcu ve eski hakem Erman Toroğlu, geçtiğimiz gün Cihangir’de objektiflere takıldı.

Milliyet’ten Seçkin Şenvardar’ın haberine göre; Erman Toroğlu fotoğraflarının çekildiğinden habersiz yürürken, elini tuttuğu arkadaşının ise görüntülendiklerini fark edince eski hakemin elini bırakması dikkat çekti.

Gizemli kadın, saniyeler önce el ele yürüdüğü Erman Toroğlu’nu hiç tanımıyormuş gibi yolun karşı tarafına geçerek, tek başına yürümeye başladı.

Son Güncelleme: 09.09.2021 17:20
Anahtar Kelimeler:
Erman Toroğlu
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