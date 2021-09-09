Erman Toroğlu çapkınlık turunda!

Şimdilerde futbol yorumculuğu ve spor yazarlığı yapan yapan eski futbolcu ve eski hakem Erman Toroğlu, geçtiğimiz gün Cihangir’de objektiflere takıldı.
Milliyet’ten Seçkin Şenvardar’ın haberine göre; Erman Toroğlu fotoğraflarının çekildiğinden habersiz yürürken, elini tuttuğu arkadaşının ise görüntülendiklerini fark edince eski hakemin elini bırakması dikkat çekti.
Gizemli kadın, saniyeler önce el ele yürüdüğü Erman Toroğlu’nu hiç tanımıyormuş gibi yolun karşı tarafına geçerek, tek başına yürümeye başladı.