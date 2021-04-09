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Esra Dermancıoğlu: Bir erkeğin beni aldatması asla sorun değil

Son zamanlarda Murat Balcı ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündemden düşmeyen Esra Dermancıoğlu, Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu. Eşinin kendisini aldattığını söyleyen Dermancıoğlu, "Bir erkeğin beni aldatması asla bir sorun değil" diyerek şoke etti.

09 Nisan 2021 Cuma 10:06
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Esra Dermancıoğlu: Bir erkeğin beni aldatması asla sorun değil

52 yaşındaki oyuncu Esra Dermancıoğlu, Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalı 'Gör Beni'ye konuk oldu. Dermancıoğlu, programdaki açıklamalarıyla herkesi şaşırttı.

Dermancıoğlu, eşinin kendisini aldattığını şu sözlerle anlattı: "Biz bir seyahate gideceğiz. O gece arkadaşlarımız gitti, berjerde oturuyoruz. Birden, 'Bir şey mi oldu, sen beni mi aldatıyor musun?' dedim. 'Evet' dedi. Sonra konuştuk, çok konuştuk. Sonra da boşandık. Şimdi çok tatlıyız. Benim kızımın babası çok da şeker bir adam. Ama yani sıkılmış..."

ŞOKE EDEN İTİRAF 

Dermancıoğlu, "Bir erkeğin beni aldatması bana asla bir sorun değil. Asla ve bunu adalet sistemine de sokmuyorum. Bir erkeğin ya da bir kadının birbirini aldatma konusunu asla adalet içine sokmuyorum. Bu başka bir güdü, istemiyordur başka bir şeydir" açıklamasında bulundu.

53 yaşındaki oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun, bu evliliğinden Refia (19) adında bir kızı bulunuyor.

AŞK İDDİASI 

Dermancıoğlu, son zamanların en popüler uygulaması olan Clubhouse'da girdiği bir odada Murat Balcı ile tanışmıştı. Kısa sürede yakınlaşan ikilinin arkadaşlıkları aşka dönüştüğü iddia edilmişti.

Aşk iddiaları ve hakkında yorumlar Esra Dermancıoğlu'nu kızdırmıştı. Instagram'dan tepkisini dile getiren Dermancıoğlu, şunları söylemişti; "Bir fotoğrafı alıyorlar, konuşuyorlar... Diyorlar ki; Şimdi beni de konuşturmayın... 'Bu kadın, adamın tarzı değil.' Adama sorarlar; kim kimin tarzı olmak istedi de o tarz oluşmadı? Aslında alttan alta kadını yerden yere vuruyorlar. Yine diyor ki; 'Ya ben seksüel olarak demiyorum... Onun oyunculuğu iyi."

"Yani seni kadınlıktan alıyorlar. Sen bir kadın değilsin. Çünkü neden, burnum böyle değil, dudaklarım böyle değil. Böyle bir kadın olmadığım için özür diliyorum hepinizden. Demeye getiriyorlar ki; 'O çok çirkin, erkek çok yakışıklı. Mümkün değil..."

ÜRKÜTER HASTASI 

Dermancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ürtiker hastası olduğunu duyurmuştu. Dermancıoğlu, "Böyle durumlarda lütfen doktorunuza danışın. Bu kaşıntı ile başlayan, bedeninizi kanatmaya kadar giden bir şey" demişti.

Sosyal medya hesabından bacağının fotoğrafını yayınlayan Dermancıoğlu, takipçilerini hastalığa karşı uyarmıştı. "Bu çok önemli bir rahatsızlık" diyen ünlü oyuncu, "Uzun zamandır bunu yaşamıyordum. Bugün bir atak yaşadım. Böyle durumlarda lütfen doktorunuza danışın. Bu kaşıntı ile başlayan, bedeninizi kanatmaya kadar giden bir şey. Tekrar hatırlatmak istedim" şeklinde konuşmuştu.

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