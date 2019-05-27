Eşref Kolçak’ın ölümü sevenlerini yasa boğdu

Usta sinema sanatçısı 92 yaşındaki Eşref Kolçak’tan acı haber geldi. Eşref Kolçak, uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören oyuncu saat 17.00 sularında hayata gözlerini yumdu. Gemlik Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybeden usta sanatçı, geçtiğimiz ocak ayında akciğerlerinin su toplaması nedeni ile hastaneye kaldırılmıştı. Usta oyuncunun ölüm haberi sevenlerini yasa yasa boğdu. İşte Eşref Kolçak’ın ardından yapılan paylaşımlar;

İBB’NİN SEÇİLMİŞ BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU

Eşref Kolçak sinema tarihimizde zor şartlarda çalışıp iyi sanat eserleri, iyi oyunculuklar, zihinlerde yer eden karakterler sunan çok değerli sanatçılarımızdan biriydi. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve sanat dünyamıza başsağlığı dilerim.

TÜRKAN ŞORAY

“Sinemanın dev aktörlerinden sevgili Eşref Kolçak’ı kaybetmemin derin üzüntüsü içindeyim… Yıllarını verdiği sinemadan hiç kopmadı ve sinemaya tutkusu hiç bitmedi,nurlar içinde yatsın. Hiç unutulmayacak..”

CÜNEYT ARKIN

“Türk Sinemamızın usta sanatçısı 92 yaşındaki Eşref Kolçak hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dilerim. Allah Rahmet Eylesin..”

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MUHİTTİN BÖCEK

Sinemamızın usta oyuncusu Eşref Kolçak'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Sanat camiamızın başı sağ olsun.

ACUN ILICALI

“Değerli sanatçımız Eşref Kolçak’a Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim”

BEHZAT UYGUR

“Mekanın cennet olsun Eşref Kolçak…”