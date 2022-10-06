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Evliyken başka bir adam aşık oldu!

Sarah Nicole isimli bir kadın çok eşli hayatının detaylarını paylaşarak gündem olmayı başardı. 6 yıllık evli olduğu eşi Ryan’a eski iş arkadaşına aşık olduğunu itiraf etmesinden sonra Sarah Niceole çok eşli bir ilişkiye adım attı. Şimdi Sarah, kocası Ryan ve sevgilisi Ronnie ile birlikte iki çocuklarıyla aynı evi paylaşıyor. Mutlu bir ilişkileri olduğunu dile getiren Sarah, “Biz 5 kişilik kocaman bir aileyiz” dedi.

06 Ekim 2022 Perşembe 12:11
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Evliyken başka bir adam aşık oldu!



Amerika Birleşik Devletlerinin Indiana eyaletinde yaşayan 39 yaşındaki spor antrenörü Sarah Nicole, 2014 yılında hayatını Ryan ile birleştirdi. İkili 6 yıllık evlilikleri boyunca tek eşliydi. Ancak Sarah bir dönem aşık olduğu eski iş arkadaşı Ronnie ile yeniden iletişim kurmaya başladığında hayatları bir anda değişti. Evliliğinin mutlu bir şekilde devam ettiğini ifade eden Sarah, Ronnie’yi gördüğünde işlerin karıştığını ona yeniden aşık olduğunu ve durumu kocasıyla paylaştığında çok eşli bir ilişkiye adım attıklarını ifade etti. Ronnie, Sarah ve Ryan’in iki çocuklarıyla beraber yaşadıkları eve taşındı.

“SADECE BİR YAŞAM TARZI DEĞİL”

Polyamory (çok eşlilik) hakkında MiddleSpoon adlı bir podcast'i yöneten Sarah, hep birlikte yaşamanın sorumluluk alanlarını genişlettiğinden söz etti. Eşinin başka bir adama aşık olduğunu öğrendiğinde tepki vermediğini ifade eden Sarah, “Ev işlerine ve çocukların bakımına yardımcı olacak bir başka yetişkinin evde olması fikri Ryan’a iyi hissettirdi. Ryan ve ben ilk olarak çok eşli bir ilişki sürdürmeye karar verdiğimizde, çocuklarıma çokeşliliğin ne olduğunu anlattım” dedi.

Koronavirüs pandemisi sırasında internetten çokeşlilik üzerine araştırma yaptığını ifade eden Sarah, “2020'deki pandemi sırasında çevrimiçi olarak öğrenene kadar çokeşliliğin ne olduğunu bilmiyordum. Araştırdığımda bunun sadece bir yaşam tarzı değil aynı zamanda kişisel bir kimlik olabileceğini fark ettim. Kişiliğinize atfedilen herhangi bir şeyi fark etmek gibi, birden fazla kişiyi sevme yeteneğinin her zaman sahip olduğum bir şey olduğunu fark ettim.” diye konuştu.

“ONDAN HİÇBİR ZAMAN SAKLAMADIM”

Eşi Ryan’a çok aşık olmasına rağmen diğer insanlarla her zaman pasif bir şekilde flört ettiğini dile getiren Sarah, “Ryan ile evlendim ve ona deli gibi aşık olmama rağmen, diğer insanlarla pasif bir şekilde flört etmekten kendimi alamadım. Bunu ondan asla saklamadım ve bunun için beni asla utandırmadı. Spor salonundan eve gelir ve ona bana asılan adamları anlatırdım ve birlikte gülerdik. Sanırım diğer insanların beni çekici bulmasından ikimiz de hoşlandık ve bu ikimiz için de bir iltifat gibiydi. Ryan'ın çok eşli bir ilişki istemesini hiç beklemiyordum.Ronnie ile birlikte olduğumdan beri, Ryan ile paylaştığım kaliteli zaman ve fiziksel temas miktarını arttırdım. Bir ilişkideki herkes o ilişkiye rıza gösterdiği sürece geçerli olduğuna inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

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