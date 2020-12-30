Exxen ne zaman açılacak? Exxen abonelik ücreti aylık ne kadar olacak?

Acun Ilıcalı tarafından duyurulan ve Türkiye'nin yeni dijital platformu olacak olan Exxen için geri sayım başladı. Çok kısa bir zaman sonra izleyicileriyle buluşacak olan Exxen'de birbirinden eğlenceli ve heyecanlı içerikler yer alacak. Peki, Exxen ne zaman açılacak? Exxen abonelik ücretleri ne kadar olacak? İşte detaylar...

EXXEN NE ZAMAN AÇILACAK?

Türkiye'nin yeni dizi ve film platformu Exxen için büyük heyecan sürmeye devam ediyor. Acun Ilıcalı tarafından duyurulan yeni dijital platform Exxen'in yayın tarihi 1 Ocak 2021 olarak duyuruldu. Birbirinden güzel, heyecanlı, eğlenceli ve sürükleyici konuların yer alacağı Exxen dijital platformu çok yakında sizlerle olacak.

EXXEN ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Acun Ilıcalı, Reynmen ve Berkcan Güven ile yaptığı TikTok canlı yayınında platformun ilk hafta ücretsiz olacağını söylemişti.

1 Ocak'ta yayın hayatına başlayacak olan Exxen'in fiyatı belli oldu. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabıdan yaptığı paylaşım ile Exxen'in aylık 9.90 TL olacağını duyurdu.