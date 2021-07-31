Künye
Kıbrıs 35
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Önce dövdü, sonra pasaport ve telefonunu aldı
Önce dövdü, sonra pasaport ve...
Kavga; Az kalsın arkadaşını öldürüyordu
Kanlı Kavga: Az kalsın öldürüyordu
Kaçırdıkları adamın burnunu kırdılar!
Kaçırdıkları adamın burnunu kırdılar!
4 yıl sonra KKTC’ye kaçak girerken yakalandılar
4 yıl sonra KKTC’ye kaçak...
Kanlı biten kavga mahkemede son buldu
Kanlı biten kavga mahkemede son...

Fedon: Gece 24:00’dan sonraki hayat çok makul değil

Şarkıcı Fedon, saat 24:00'da başlayan müzik kısıtlamasına ilişkin olarak "Doğru açıdan bakarsam çok makul ve iyi bir karar. Sayın Cumhurbaşkanı iyi yaptı. Gece 24.00’ten sonra yaşam tarzı kötüye gider" dedi.

31 Temmuz 2021 Cumartesi 10:30
30 Okunma
Fedon: Gece 24:00’dan sonraki hayat çok makul değil

Kamuoyunda 'Fedon' olarak bilinen şarkıcı Fedon Kalyoncu, Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin'e açıklamalarda bulundu.

Bodrum'un 'Küçük İstanbul' olarak nitelenmesini değerlendiren Fedon, "30 yıldır Bodrum’dayım, 15 gündür merkeze inmiyorum. Trafik korkunç. Eğlence yerlerinde herkes el ele dudak dudağa. Felaketin gelişini görmem için bilim insanı ya da Bilim Kurulu üyesi olmamama gerek yok ama buraya gelenlere kızmak çok ayıp. Dünya, canlıların dünyası. İsteyen istediği yere gider. Nedir bu sahiplenme? Bodrum kimsenin babasının malı değil" dedi.

Fedon, Cimin'in "Gece 24:00’ten sonra gelen müzik kısıtlanmasına nasıl bakıyorsunuz?" sorusuna "Egoistçe konuşursam doğru değil ama doğru açıdan bakarsam çok makul ve iyi bir karar. Sayın Cumhurbaşkanı iyi yaptı. Gece 24.00’ten sonra yaşam tarzı kötüye gider. Tehlikeler ikiye üçe katlanır" yanıtını verdi. Fedon, şunları kaydetti:

"24:00’ten sonraki hayat çok makul değil. O saatten sonra alkol, kazalar, kavgalar artıyor. Sabah işe gidecek adam uyanamıyor. Eski kafalı ya da yobaz bir adam değilim ama şimdilik durun. Otur kardeşim, kulaklığını tak, dinle müziğini. İlle eller havaya yapıp da alkolün getirdiği bazı rahatlıklara ne gerek var?"

Anahtar Kelimeler:
Fedon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Süreyya Yalçın'dan tepki çeken paylaşım
Süreyya Yalçın'dan tepki çeken paylaşım
Bülent Ersoy'un sıfır makyaj hali sosyal medyanın diline düştü
Bülent Ersoy'un sıfır makyaj hali sosyal medyanın diline düştü
Slipknot’un eski bateristi Joey Jordison hayatını kaybetti
Slipknot’un eski bateristi Joey Jordison hayatını kaybetti
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim