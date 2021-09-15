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Fenomen üçüzler sosyal medyanın gündemine oturdu

Sherena, Kayley ve Elise Terry isimli üçüzler sosyal medyanın yeni fenomenleri olarak karşımıza çıkıyor. Dış görünüşleri birbirine benzeyen üçüzler erkek arkadaşları da dahil olmak üzere yakın çevrelerindeki insanların onları ayırt edemediğini söyledi. Üçüzlerin paylaşımları üzerine sosyal medya kullanıcıları onları ayırt edebilmek için birbirinden ilginç yöntemler geliştirdi.

15 Eylül 2021 Çarşamba 13:54
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Fenomen üçüzler sosyal medyanın gündemine oturdu

18 yaşındaki üçüz kız kardeşler Sherena, Kayley ve Elise Terry TikTok videolarıyla bir anda popülerleşti. Erkek arkadaşlarının kendilerini ayırt edemediğini söyleyen üçüzler, aşk hayatlarının bu durumdan kötü etkilendiğini dile getirdi.

“KIZ KARDEŞLERİMDEN DE HOŞLANIYORDUR”

Kız kardeşler büyüne kadar benzer kıyafet tarzlarını tercih ediyordu. Ancak şimdilerde kendi benliklerini oluşturmak için farklı tarzlara yöneldiklerini vurguladılar. Kız kardeşler aynı kıyafetleri giydiklerinde ise anne ve babaları dışında kimsenin fark etmediğini belirtti. Özellikle ilişkilerinde büyük sorun yaşadıklarını söyleyen üçüzler, “Aşkı bulmak zorlaşıyor. Çünkü erkekler aşık oldukları kadına benzeyen iki kadını daha görmeyi garip buluyorlar. Erkek arkadaşlarımız diğer kardeşlerden de hoşlanıyor olabilir. Çünkü hepimiz aynı görünüyoruz.” dedi.

Üçüzler, yakın aile ve öğretmenler tarafından bile tüm yaşamları boyunca birbirleriyle karıştırıldı. Sosyal medya hesaplarından hikayelerini anlatan üçüzleri ayırt etmek için kullanıcılar fiziksel özelliklerindeki farklılıkları anlamaya çalışıyor. Üçüzlerin paylaşımlarına “daha zayıf, daha güzel, daha kısa” tarzında yorumlar yapılıyor.

Anahtar Kelimeler:
Fenomen üçüzler
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