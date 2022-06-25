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Filiz Akın'dan endişelendiren paylaşım!

Türk sinemasının sultanlarından Filiz Akın, kendisi gibi oyunculuk yapan oğlu İlker İnanoğlu ile buluştu. Filiz Akın'ın sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sesinin çıkamaması, konuşmakta zorlanması sevenlerini üzdü.

25 Haziran 2022 Cumartesi 19:11
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Filiz Akın'dan endişelendiren paylaşım!
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Filiz Akın ile İlker İnanoğlu aylar sonra bir araya geldiler. Arka Sokaklar dizisinde Engin Komiser rolünü oynayan İlker İnanoğlu, İstanbul'daki çekimler sebebi ile annesi Filiz Akın'ın yanına gidemiyordu. Sağlık sorunları sebebi ile Bodrum'da yaşayan usta sanatçı, oğluyla buluşma anlarını sosyal medyada paylaştı.

"ANA OĞUL BULUŞMASI"

Filiz Akın paylaşımına; "Oğul arka sokaklar dizisinde çalıştığı; anne sağlık problemlerinden Bodrum 'da olduğu için, çok özlem içeren ana oğul buluşması ...(Sesim çıkıyor tabii ki ama ses tonum iyi değil sadece bir yanlış anlaşılma olmasın) notunu düştü.

Takipçilerinden Filiz Akın'a 'geçmiş olsun' mesajı yağdı.

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