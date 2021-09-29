Gala'daki yorganının sırrı ortaya çıktı

Moda dünyasının en önemli gecelerinden biri olan Met Gala'nın 13 Eylül'deki törenine sevgilisi Rihanna'yla birlikte katılan A$AP Rocky pelerin niyetine giydiği yorganla epey dikkat çekti. California'daki bir ikinci elcide keşfedilen yorgan, tasarımcı Eli Russell Linnetz'e ilham verdi ve böylece rapçinin kıyafeti ortaya çıktı.

Independent Türkçe'nin haberine göre sosyal medyada dikkat çekmesinin ardından, el yapımı ürünü daha önce bağışlayan aile yorganın hikayesini anlattı.

Sarah isimli kadın Instagram hesabındaki gönderisinde Rihanna ve A$AP Rocky'nin birlikte verdiği pozla yorganın yatağın üstüne serilmiş fotoğrafını yan yana paylaştı.

Sarah "Büyükannemin yorganını bir süre önce bir ikinci elciye bağışlamıştık. Met Gala fotoğrafını görünce hemen aynı yorgan olması gerektiğini anladım. Tasarımcının yorganı Güney California'da bulmasına dair Vogue'a verdiği röportajı okudum, ofisi bulunduğumuz yere uzak değildi" dedi.

Sarah sosyal medya paylaşımında, "Görünüşe göre büyük büyükanne Mary Met Gala'ya gitmiş" ifadelerini kullandı.

Söz konusu yorgan Sarah'nın büyük büyükannesi tarafından annesine hediye olarak hazırlanmıştı. Sarah ailesinin bu durumdan gurur duyduğunu da belirtti.

A$AP Rocky'nin kıyafetini tasarlayan Linnetz'le konuştuğunu dile getiren Sarah onun çok hoş biri olduğunu söyledi.

Bu yılki Met Gala etkinliğinde Justin Bieber'dan Kim Kardashian'a, Alexandria Ocasio-Cortez'den Elliot Page'e, Billie Eilish'ten A$AP Rocky'ye pek çok ünlü isimli tarzlarıyla kendinden söz ettirmişti.