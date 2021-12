GAÜ Gastronomi Mutfağında Savaş Şef Öğrencilere ‘Et Parçalama Teknikleri’ Eğitimi Verdi

Gastronomi Mutfağında gerçekleşen etkinlikte şef Savaş Alkan, Gastronomi bölümü öğrencileriyle buluştu. Etkinlik kapsamında et parçalama teknikleri ile ilgili oldukça önemli bilgiler paylaşan Alkan; Et nasıl parçalanır? Kuzu ve dana eti nasıl bölümlerine ayrılır? Parçalanan et nasıl kullanılır? Kırmızı et parçalama yöntemleri ve tüketim şekilleri nelerdir? şeklindeki soruları yanıtladı. Uygulamalı eğitim şeklide gerçekleşen etkinliğe öğrencilerin katılımı da yoğun oldu.

Etin parçalanması, pişirilmesi ve tüketim şekilleri hakkında detaylı workshop yapan Savaş Alkan, GAÜ mutfağında olmaktan mutlu olduğunu söylerken ‘Ben şartlar izin vermediği için okuyamadım ama okumak için burada olan siz değerli gastronomi öğrencilerine şu an bu dersi anlatıyor olmak çok güzel bir duygu hepinize tüm kalbimle teşekkür ediyorum” şeklinde belirtti.

Turizm ve Gastronomi Bölümü Etkinlik Kulübü Sorumlusu Dr. Ezgi Özcan da konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “İşinde ustalaşmış ve profesyonelleşmiş isimleri mutfağımızda ağırlayarak öğrencilerimizin motivasyonlarını artırmayı hedefliyor ayrıca böyle donanımlı ve başarılı şeflerle buluşturarak kariyerlerinde gelebilecekleri noktalar için teşvik edici olmaya çalışıyoruz. Mutfağımızda etkinlikler sürekli olarak devam ediyor. Savaş Şef gibi bir ismi ağırlamaktan gurur duyduk” dedi...