Künye
Kıbrıs 17
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu sattığını itiraf etti
Uyuşturucu sattığını itiraf etti
Eski kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Eski kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Vatandaşlık vaadiyle dolandırıcılık
Vatandaşlık vaadiyle dolandırıcılık
13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz
13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz
İnsan kaçakçılığı!
İnsan kaçakçılığı!
banner107

GAÜ Gastronomi Mutfağında Savaş Şef Öğrencilere ‘Et Parçalama Teknikleri’ Eğitimi Verdi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Turizm ve Gastronomi Bölümünün düzenlediği etkinliğe katılan şef Savaş Alkan, öğrencilere et parçalama teknikleri hakkında uygulamalı eğitim verdi.

29 Aralık 2021 Çarşamba 14:15
92 Okunma
GAÜ Gastronomi Mutfağında Savaş Şef Öğrencilere ‘Et Parçalama Teknikleri’ Eğitimi Verdi
banner108

Gastronomi Mutfağında gerçekleşen etkinlikte şef Savaş Alkan, Gastronomi bölümü öğrencileriyle buluştu. Etkinlik kapsamında et parçalama teknikleri ile ilgili oldukça önemli bilgiler paylaşan Alkan; Et nasıl parçalanır? Kuzu ve dana eti nasıl bölümlerine ayrılır? Parçalanan et nasıl kullanılır? Kırmızı et parçalama yöntemleri ve tüketim şekilleri nelerdir? şeklindeki soruları yanıtladı. Uygulamalı eğitim şeklide gerçekleşen etkinliğe öğrencilerin katılımı da yoğun oldu.

Etin parçalanması, pişirilmesi ve tüketim şekilleri hakkında detaylı workshop yapan Savaş Alkan, GAÜ mutfağında olmaktan mutlu olduğunu söylerken ‘Ben şartlar izin vermediği için okuyamadım ama okumak için burada olan siz değerli gastronomi öğrencilerine şu an bu dersi anlatıyor olmak çok güzel bir duygu hepinize tüm kalbimle teşekkür ediyorum” şeklinde belirtti.

Turizm ve Gastronomi Bölümü Etkinlik Kulübü Sorumlusu Dr. Ezgi Özcan da konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “İşinde ustalaşmış ve profesyonelleşmiş isimleri mutfağımızda ağırlayarak öğrencilerimizin motivasyonlarını artırmayı hedefliyor ayrıca böyle donanımlı ve başarılı şeflerle buluşturarak kariyerlerinde gelebilecekleri noktalar için teşvik edici olmaya çalışıyoruz. Mutfağımızda etkinlikler sürekli olarak devam ediyor. Savaş Şef gibi bir ismi ağırlamaktan gurur duyduk” dedi...

Son Güncelleme: 29.12.2021 15:20
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mete Gazoz'un güzelliği ile dikkat çeken sevgilisi merak konusu oldu
Mete Gazoz'un güzelliği ile dikkat çeken sevgilisi merak konusu oldu
Seren Serengil zor günlerine dair konuştu!
Seren Serengil zor günlerine dair konuştu!
Sosyal medya fenomeni Céline Centino, yılbaşı hediyesi olarak kalça kaldırma ameliyatı satın aldı
Sosyal medya fenomeni Céline Centino, yılbaşı hediyesi olarak kalça kaldırma ameliyatı satın aldı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim