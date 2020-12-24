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'Geberin hepiniz' diye bağıran Kerimcan Durmaz hakkında mahkeme kararını verdi

Geçtiğimiz aylarda ABD’ye yerleşen Kerimcan Durmaz, Türkiye’ye geldi. Durmaz, "Geberin hepiniz" ifadesini kullandığı olay yaratan videosu hakkında konuştu. Kerimcan davasının sonucunu da açıkladı.

24 Aralık 2020 Perşembe 14:48
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'Geberin hepiniz' diye bağıran Kerimcan Durmaz hakkında mahkeme kararını verdi

Kerimcan Durmaz koronavirüs paylaşımıyla tepki çekmiş ve hakkında şikayetçi olunmuştu. Yasağa rağmen sokakta yürüyen 65 yaş üstü vatandaşlara tepki gösterdiği video nedeniyle hakkında dava açılan Kerimcan Durmaz, yılbaşı için Türkiye’ye geldi.

Durmaz videoda yaşlı vatandaşlara "Geberin hepiniz, biz gençler olarak devam edelim" diye bağırdığı görüntülerle tepkilerin odağında yer almıştı. Bu paylaşım sebebiyle mahkemeye giden Kerimcan davasıyla ilgili son durumu anlattı.

Sokağa çıkanlara 'Geberin' diyen Kerimcan Durmaz'a suç duyurusu

Uçankuş muhabirine konuşan Kerimcan Durmaz "Dava sonuçlandı. Çok gereksiz ve saçma bir dava olduğunu sayın hakim bey de anladı ve beraat kararı aldım" dedi.

"O videoda ne demek istediniz?" sorusuna Durmaz, "Yani insanların duyarlı olup dışarı çıkmayarak virüsü yaymaması gerektiğine dikkat çekmek istedim ama yanlış tarafa çekildi. Şu an gayet iyiyim” dedi.

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