Google Sadri Alışık'ı unutmadı

İnternet kullanıcılar, sayfayı açtıklarında Sadri Alışık'ı tasvir eden bir tasarımla karşılaşıyor.

Doodle olarak da bilinen logoya tıklandığı zaman usta oyuncuyla ilgili bilgilerin yer aldığı siteler listeleniyor.



Bunun nedeni, bugünün Sadri Alışık'ın 96'ıncı doğum günü olması.

Türk sinemasının unutulmaz ismi Sadri Alışık 5 Nisan 1925'te İstanbul'da doğdu.

Çocukluk yıllarında hissettiği tiyatro sevgisi onu beyazperdede unutulmayacak bir isim haline getirdi. Y

aşamı boyunca 200'den fazla filmde rol alan Sadri Alışık, çok sayıda ödüle layık görüldü.